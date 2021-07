Stiftere af 'Vores Allerød' fortsætter i Venstre

politik På generalforsamlingen i februar blev det besluttet, at 'Vores Allerød' ikke genopstiller til kommunalvalget i november. Men to af medstifterne, Mette Skovgaard og Søren Jakobsen, er ikke færdige med kommunalpolitik.

"Da vi for snart fem år siden stiftede 'Vores Allerød', var det en klar reaktion på udviklingen for børne- og skoleområdet. Vi gik målrettet efter at få børne- og skolepolitikken tilbage på sporet, og efter at få sat lys på den kritisable sagshåndtering af Farremosen. Det er stadig vigtige sager for os, og dem vil vi fortsat kæmpe for," udtaler Mette Skovgaard i en pressemeddelelse.