Den 28. august skal Pankas have afleveret dokumentation for, at lugten er formindsket. Ellers standses produktionen, besluttede et flertal i byrådet i Allerød Kommune fredag den 13. august.

Stemte mod ny frist til Pankas: Det er trukket langt nok ud

Byrådet hastebehandlede ny frist til Pankas, der er gået over tid med dokumentation

Med udgangen af den 27. august skal asfaltfabrikken Pankas aflevere dokumentation for nedbragte lugtgener. Ellers skal fabrikken standse produktionen. Det besluttede byrådet i Allerød Kommune på et ekstraordinært møde fredag den 13.

Dog var Det Konservative Folkepartis fem medlemmer ikke bag aftalen.

"Det er trukket langt nok ud med Pankas. Vi stemmer imod," sagde gruppeformand Jørgen Johansen blandt andet.

"Slendrian" Forvaltningen havde sammen med Allerød Kommunes advokat anbefalet at give Pankas 14 dage yderligere til at skaffe den dokumentation, som egentlig skulle have været afleveret den 1. august. Pankas har tidligere sagt, at vejrforhold har umuliggjort at få de sidste målinger i hus.

Viggo Janum fra listen Vores Allerød stemte for men var bestemt ikke tilfreds.

"Fristen er overskredet, og vores opgave er at håndhæve reglerne. De 14 dage er åbenbart de juridiske spilleregler, men Pankas burde have overholdt reglerne inden den 1. august. Det er slendrian og en omgåelse af reglerne," sagde han blandt andet.

Flertallets beslutning gør det også muligt at forlænge dispensationen yderligere end den 28. august.

"Den dato bør også være sidste tidsfrist," sagde Viggo Janum.

"Det er op til Pankas nu" Enhedslistens Rasmus Keis Neerbek erklærede sig enig.

"Ud fra en retfærdighedssans er der givet en deadline. Det undrer også mig, at Pankas får 14 dage mere, men jura er ikke altid retfærdigt. Hvis vi risikerer at stå dårligt i en retssag, så må de 14 dage til," sagde han.

"Det er op til Pankas nu, om fælden skal smække i. Byrådet giver i dag i princippet påbud om, at Pankas skal stoppe. De 14 dage har ikke den store betydning, for fabrikken kommer til at ligge her i mange år, hvis den altså ikke standser produktionen helt," sagde Olav B. Christensen (V), mens Erik Lund (K) protesterede over de 14 dage ekstra til Pankas.

"De 14 dage er ikke noget, der står i nogen regler. Det er noget, vi har fået anbefalet, og man kan forestille sig en anden anbefaling," sagde han.

"Derudover mener jeg, at muligheden for yderligere forlængelse ud over de 14 dage er elastik i metermål," sagde Erik Lund.

Teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalgsformand Miki Dam Larsen havde på forhånd meldt ud, at han ville følge forvaltningens indstilling.

"Vi har fået klar, faglig og juridisk rådgivning, og den følger vi. Alt andet derudover er rent følelsesteater," konstatede han.

"Pankas får nu en sidste, sidste, sidste mulighed. Hvis Pankas ikke kan dokumentere, at problemerne er løst, så er der standsningspåbud. Det må kun være virksomhedens eget ønske at bringe det her i orden," konkluderede borgmester Karsten Längerich (V).