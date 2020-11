Da Steffen Reimers-Nielsen aftjente sin værnepligt for mange år siden i Varde, brugte han det lokale soldaterhjem og husker stadig stedet for hygge, burgere og lagkager. Nu er han selv blevet ansat på KFUMs soldaterhjem i Høvelte. Foto: Allan Nørregaard

Steffen er veteranernes nye støtte

Allerød - 07. november 2020 kl. 06:16 Kontakt redaktionen

- Veteranarbejdet er spændende og et vigtigt felt, og mit indtryk er, at KFUM er en super spændende aktør i det arbejde. Vores diakonale tilgang virker som et rigtig godt supplement til de offentlige tilbud, siger Steffen Reimers-Nielsen, der trådte ind ad døren til soldaterhjemmet i Høvelte som ny medarbejder den 1. oktober.

Han er uddannet 3K fra Diakonissestiftelsen. Det er en fire-årig professionsbacheloruddannelse med fokus på kristendom, kultur og kommunikation. Uddannelsen rummer også fag som organisation, ledelse, virksomhedskommunikation og pædagogik. Derudover har Steffen Reimers-Nielsen en kandidatgrad i socialt arbejde fra Aalborg Universitet.

Det er især arbejdet med veteranerne, der har trukket Steffen til soldaterhjemmet i Høvelte.

- Jeg stiller mig til rådighed og vil lægge vægt på at være til stede og nærværende i relationerne med veteranerne. Diakonien er for mig en måde at være sammen med et andet menneske ved hjælp af handlinger i stedet for kun at prædike om Jesus. Jeg vil vise, at vi er med på den vandring, som veteranerne er på, siger den 33-årige sønderjyde, der tidligere har arbejdet på et værested på Vesterbro.

Det giver ham en ballast i forhold til det nye arbejde.

- Misbrug, hjemløshed, ludomani og brudte relationer er fællestræk i forhold til mit tidligere arbejde, men jeg fornemmer også, at veteranerne har nogle meritter med sig. De har været udsendt og kæmpet for at bidrage til frihed gennem internationale missioner. Det er virkelig noget at tage hatten af for, siger Steffen Reimers-Nielsen.

På KFUMS Soldaterhjem kommer han til at arbejde samen med stedets anden veteranmedarbejder, Steen Eskildsen, samt soldaterhjemmets leder Bjarne Kjær Andersen. De arbejder alle tre med at støtte veteranerne i at finde strategier for, hvordan deres liv skal se ud.

- Vi arbejder i en situation, hvor vi ikke har svarene på alle veteranernes problemer. Men det er godt for dem at vide, at man ikke altid behøver at bokse med sine problemer selv. De har et sted at gå hen, når de oplever ensomhed, magtesløshed eller uretfærdighed, siger den nye veteranmedarbejder.

Udover arbejdet på Vesterbro har Steffen Reimers-Nielsen arbejdet i flere projektstillinger, og han mener selv, at arbejdet med diakoni har været med til at forme ham som person. Kirkeligt betegner Steffen Reimers-Nielsen sig selv som en tværkirkelig type, der både er kommet i Apostolsk kirke i Lyngby, Kirken i Kulturcenteret på Nørrebro og i Folkekirken. Han lægger ikke skjul på, at uddannelsen på Diakonissestiftelsen og foreningen Trinkurser har præget ham og hans kristne tro.

Privat bor han sammen med sin kone og deres barn på 15 måneder på Sankt Lukas Stiftelsen. Det er et moderne, kristent bofællesskab i Hellerup med fællesspisning og folkekirkeligt menighedsliv. De forsøger også at hjælpe i lokalmiljøet med blandt andet diakonidage.