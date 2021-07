Se billedserie Anette Haugshøj ses her med kæresten Finn Lund på M.D. Madsensvej, hvor de i juni havde en bod for kæmpetrolden, da butikkerne holdt aftenåbent. Foto: Jan F. Stephan

Send til din ven. X Artiklen: Stadig troldeoptimisme i Allerød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stadig troldeoptimisme i Allerød

Snart en tredjedel henne i indsamlingsperioden er lidt over en tredjedel af pengene i hus

Allerød - 21. juli 2021 kl. 13:27 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

125.357 ud af et indsamlingsmål på 350.000 kroner. Det var torsdag status på den indsamling, som Anette Haugshøj startede 1. april i år.

Initiativtageren har hele tiden snakket om et "fælles projekt" og siger konsekvent "vores trold", om den kæmpetrold i genbrugstræ, som hun håber at kunne indsamle nok midler til at få kunstneren Thomas Dambo til at lave og placere et sted i en skov i Allerød.

Og der har da også været en række små private initiativer, der har støttet op om projektet. Eric Lerdrup Bourgois har, delvist ved hjælp af andres donationer, solgt blandt andet rabarber, marmelade og ikke mindst "Bjørli´s frøblanding" fra vejboden ude foran hjemmet på Gl. Lyngevej. Helle Matzen fra Lynge tog initiativ til at køre rundt og samle folks pant ind - et tiltag der nu to gange har givet omkring 2.500 kroner og som også gennemføres i august.

Private trækker læsset Og det er da også netop private, der indtil videre har trukket læsset og sendt penge via MobilePay eller bankoverførsler.

"Det er meget tæt på, at de eneste, der har doneret, er private", siger Anette Haugshøj.

Der er få erhvervsmæssige undtagelser. Den relativt nye opstartede Det Lille Blomsterhus på Kongevejen i Blovstrød har op til sommerferien solgt billige blomster til fordel for kæmpetrolden, og Rema 1000 i Allerød afsluttede fredag en auktion på et stort oliventræ, der gav 1.500 kroner til indsamlingen.

Anette Haugshøj har startet initiativet Troldemærket Virksomhed 2021 - en certifikatsordning, hvor virksomheder alt efter donationens størrelse kan opnå certifikatet Troldemærket Virksomhed. Donerer man over 6.000 kroner kan man endda opnå et guld-, sølv- eller bronzetroldemærke. Indtil videre er der dog ingen virksomheder i disse kategorier. Klinikken Den Gyldne Zone, frisørsalonen Hair by Darling og CReklame er således indtil videre de eneste troldemærkede virksomheder - alle med donationer under de 6.000 kroner, der giver adgang til bronzekategorien.

Stort beløb kan skræmme CReklame står desuden bag donationer af klistermærker, hvorigennem man viser sin støtte til trolden. Klistermærkerne kan købes for 25 kroner hos herretøjbutikken Mr. Allerød på M.D. Madsensvej.

"Jeg havde håbet, at Troldemærket Virksomhed havde fået flere virksomheder på banen. Jeg tror måske, at nogle virksomheder bliver forskrækket over, at de tror, at de skal give store beløb, men Det Lille Blomsterhus' måde er et meget godt eksempel på, hvordan man også kan gøre det. Hvis alle virksomheder i Allerød gav 1.000 kroner, så havde vi trolden," siger Anette Haugshøj.

Anette Haugshøj tror ellers, at trolden vil kunne få folk til at stoppe i Allerød mellem "fodboldbyen Farum og Slotsbyen Hillerød," som hun siger.

Thomas Dambo har flere trolde siddende på Sjælland, men endnu ingen i Nordsjælland. Foto: Thomas Olsen

Nej fra flere fonde og kommunen Ifølge Anette Haugshøj har hun fået nej til støtte fra flere fonde, men afventer stadig svar fra andre. Allerød Kommune har tilkendegivet, at den vil stå for vedligeholdelsen af trolden, hvis den kommer, men har ikke støttet projektet direkte - blandt andet fik hun nej til midler fra Allerød Kommunes pulje på 150.000 kroner til kultur-, idræts- og fritidsområdet, der netop er blevet uddelt. Netop på grund af den opmærksomhed, hun mener, en trold vil kunne skabe for kommunen, undre det hende, at der ikke er kommet midler den vej fra.

"Jeg kan stadig godt være overrasket over, at kommunen og politikerne ikke vil gå mere ind i det," siger Anette Haugshøj.

Hun understreger samtidig, at hun ikke ønsker at pege fingre eller at "træde nogle over tæerne", som hun siger.

"Det er ikke mit projekt. Det er ment som alles projekt. Det er bare mig, der driver det," siger hun.

Optimismen indtakt Hun er da også fortsat optimistisk på troldens vegne. Hendes oprindelige mål var at pengene til trolden kunne være samlet ind til efteråret. Thomas Dambo har 2-6 måneders leveringstid på en trold, og dermed kunne Allerød få en trold til næste forår. Hendes indsamlingstilladelse gælder dog til 31. marts 2022.

"Jeg er stadig optimist. Jeg tror også, at nogle kan have holdt lidt igen, netop fordi indsamlingstilladelsen løber over et år. Det har været vigtigt med nogle initiativer, der har holdt liv i projektet henover sommeren, og vi skal nok komme i mål," siger Anette Haugshøj.