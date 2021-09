Beløbet nærmer sig stille og roligt halvdelen af målet på 350.000 kroner, der skal til for at få en trold, som den på billedet. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Stadig mange troldetiltag

Allerød - 26. september 2021 kl. 07:42 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Der kommer stadig nye, lokale tiltag for at samle penge ind til at få en af kunstneren Thomas Dambos kæmpetrolde i genbrugstræ til Allerød.

Senest har Henny Gunthersen og barnebarnet Karl sat 100 glas hjemmelavet brombærsyltetøj til salg til gavn for trolden.

Initiativtager til troldeindsamlingen Anette Haugshøj oplyser desuden, at Anja's Pølser på M.D. Madsensvej donerer tre kroner per solgte franske hotdog til trolden helt frem til nytår.

Derudover er der en gruppe initiativtagere, der er i gang med at stable et troldeløb på banen, hvilket er god timing, da Tryk på Tøj i Lynge samtidig har doneret trænings/løbe-t-shirts, der nu sælges til fordel for trolden. De kan erhverves ved at kontakte Anette Haugshøj, fx i troldens Facebook-gruppe ("Kæmpe trold til Allerød") eller på haugshoej@hotmail.com. Tryk på Tøj er også blevet Troldemærket Virksomhed, hvilket man opnår ved som virksomhed at donere et beløb til trolden.

Anette Haugshøj oplyser desuden, at pantindsamling til fordel for trolden har været en stor succes, og at der snart er en ny på vej, hvilket man kan se mere om i Facebook-gruppen.