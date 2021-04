Borgerne i Allerød er flittige til at lade sig teste på teststeder i kommunen. Samtidig skrider det fremad med vaccinationerne. Foto: Jens Wollesen

Stabile smittetal sikrer genåbning

Da de nyeste tal for smittespredning blev offentliggjort tirsdag klokken 14, havde der indenfor den seneste uge været 21 nye smittetilfælde i Allerød Kommune. Det svarer til 82,1 smittede per 100.000 indbyggere. Dermed ligger Allerød i den lavere ende af smitteskalaen i Hovedstadsområdet.

I perioden fra den 10. marts og frem til og med den 9. april har kommunen i gennemsnit haft 17 nye smittetilfælde inden for den seneste uge og et gennemsnit på 65 smittede per 100.000 borgere.