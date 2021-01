Springvand tager form i skulpturpark

Arbejdet med at etablere et springvand i Skulpturparken-Allerød lige ved den stadig forholdsvis nye tennishal er i fuld gang.

Han forventer, at vvs-arbejdet med montering af vandrør kommer til at foregå her i januar, hvorefter brolæggerarbejdet med udførelse af et bassin til fontæne-stenene kan gå i gang.