Plejecenter Skovvang, der sidste år blev udvidet med en helt ny demens-afdeling er kommunens nyeste plejecenter. I 2025 er det planen, at endnu et plejecenter skal stå klar i Allerød kommune. Det skal bygges i Blovstrød, syd for Sortemosevej. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

Spørgsmål om friplejehjem kræver konsulentkroner

Allerød - 18. februar 2021 kl. 08:05 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Allerød Kommune får brug for flere plejehjemspladser i fremtiden. Og når snoren til endnu et plejehjem i kommunen skal klippes i 2025, kan det måske blive et friplejehjem.

Derfor stiller Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget nu nogle håndfulde spørgsmål om mulighederne for at organisere kommunens nye plejecenter.

- Der er dels en stor, politisk interesse for at få et friplejehjem og dels mange udbydere, som er interesserede i at bygge dem. Så i forbindelse med det kommende plejecenter i Blovstrød vil vi gerne have undersøgt en række spørgsmål omkring friplejehjem sammenlignet med kommunale plejehjem. Det handler blandt andet om, hvordan vi sikrer os, at der er plads til kommunens egne borgere, og hvordan vi er stillet, hvis det går konkurs, siger udvalgsformand Jesper Holdflod Pallesen.

I alt 22 spørgsmål har udvalget stillet, og dem skal konsulenter nu hjælpe med at svare på. Det kommer til at koste i omegnen af 80.000 kroner, der gives som en tillægsbevilling og finansieres af kassebeholdningen.

Behovet for konsulentbistand forklares med, at det er et omfangsrigt arbejde at svare på de mange spørgsmål, samt at nogle af spørgsmålene kræver kompetencer, som Allerød Kommune ikke umiddelbart selv har.

Planen er, at det nye plejecenter skal stå klar til brug i 2025, men en nærmere tidsplan for byggeriet, og altså under hvilke former det skal organiseres, er endnu ikke fastlagt.

- Nu skal vi først have afklaret de her ting, så vi kan få et godt beslutningsgrundlag. Det kan der godt gå et stykke tid med. Vi kunne godt tænke os at få tilknyttet nogle seniorboliger eller eventuelt et seniorbofællesskab i samme område for at lave et godt miljø. Men det er nogle muligheder, som vi skal have en politisk forhandling om. Derudover er det jo kommunalvalg om kort tid, og sådanne beslutninger skal nok ikke træffes på tæt på et valg, siger Jesper Holdflod Pallesen.