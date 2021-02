Pankas har nu fået dispensation til at bygge højere, end lokalplanen tillader det, for at forsøge at begrænse lugtgenerne fra virksomhedens asfaltværk i Farremosen. Foto: Jan F. Stephan

Send til din ven. X Artiklen: Spørgsmål om Pankas-dispensation afgjort Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spørgsmål om Pankas-dispensation afgjort

Allerød - 25. februar 2021 kl. 20:46 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Et stort flertal i Allerød Byråd stemte på torsdag aftens byrådsmøde for at give dispensation til Pankas.

Asfaltvirksomheden med produktionsfaciliteterne i erhvervsområdet Farremosen havde søgt om dispensation fra lokalplanen til at bygge 1,16 meter højere end de 20 meter, som lokalplanen tillader.

Baggrunden for ønsket er, at Pankas ønsker at bygge en inddækning af asfaltværkets optræksbane og færdigvareanlæg, hvilket, ifølge virksomheden, vil kunne begrænse lugtgenerne fra værket, der har ført til hundredvis af klager fra naboer og allerødborgere.

Beslutningen om at give dispensationen var ikke overraskende, da flere af politikerne på forhånd havde meldt deres holdning ud. Fem byrådsmedlemmer stemte imod, og det var Det Konservative Folkepartis medlemmer, der netop også på forhånd havde givet udtryk for, at de ikke ønskede en dispensation til Pankas.

Mindretalsbegrundelse fra K De konservative stemte imod med følgende mindretalsudtalelse:

"Det Konservative Folkeparti kan ikke stemme for dispensation. Byrådet lovede før valget i 2017 ikke at give dispensationer fra lokalplanen i Farremosen. Pankas var bekendt med de rammer, lokalplanen fastlægger, da de anlagde fabrik i Farremosen. De skal operere inden for de rammer, lokalplanen angiver. Pankas har oplyst, at de godt kan inddække optræksbanen inden for lokalplanens bestemmelser, men at det vil påvirke anlæggets ydeevne."

Viggo Janum og Vores Allerød undlod at stemme med begrundelsen om, at de regner med, at sagen vil trække ind i næste byrådsperiode, hvor Vores Allerød ikke vil være i byrådet, fordi lokalisten har valgt at opløse sig selv efter denne byrådsperiode.

De øvrige 15 byrådsmedlemmer stemte for en dispensation.