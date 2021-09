Royal Worchester-stellet. Privatfoto

Spørg vurderingseksperten:Hvad er mit stel og mine stole værd?

Allerød - 13. september 2021 kl. 15:16 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Allerød Nyts faste vurderingsekspert Lars Johannesson har endnu engang fået en henvendelse via Allerød Nyt. Her vil en læser vide, hvad et Royal Worchester-stel er værd.

"Det var en bryllupsgave til min kone og mig i 1977 fra mine forældre, der havde haft det i en del år. Det havde vist nok kostet temmelig meget," skriver læseren.

"Tak for din vurdering gennem Allerød Nyt," skriver Lars Johannesson.

"Royal Worchester blev grundlagt i 1751 og er efterhånden en af de eneste gamle engelske fabrikanter af porcelæn som er tilbage. Engelsk porcelæn udmærker sig ved kvalitet og dekorationer, men desværre også for produktionens størrelse. Og det er ikke altid godt. Det meste porcelæn med guldkanter, blomsterdekorationer mm er ikke rigtig i kurs hos de unge - og det er dem som køber brugt og dermed "bestemmer" priserne. Jeg har desværre ikke nok info om antal, stand mm til at vurdere stellet, men efterspørgsel i Danmark vil nok være så lav, at du fortsat blot skal nyde at bruge det."

Musselmalet

En anden læser har skrevet en kort henvendelse om et andet stel:

"I et dødsbo, vi er i færd med at rydde, er en hel del Kongelig Porcelæn Musselmalet helblonde i første sortering cirka 60 år gammelt. Kan man sælge sådant stel, eller er det til 'Det muntre køkken'," spørger læseren.

Hertil svarer Lars Johannesson:

"Tak for din vurdering gennem Allerød Nyt - og beklager det sene svar. Jeres rydning er jo nok færdig?

Musselmalet fra Kongeligt Porcelæn er et af de stel, som mange unge stadig er glade for, og derfor kan det have en pæn værdi på brugtmarkedet. Hvis det stadig er aktuelt, er du velkommen til at tage og sende et par fotos og skrive, hvor meget du har, så skal jeg give dig en cirkapris," skriver Lars Johannesson.

Børge Mogensen-stole

En tredje læser spørger ikke om stel, men om stole:

"Vi købte 6 fletstole i bøg hos Svendsen Møbler i 2001. Det står ikke på regningen, men vi har fundet ud af, at de hedder BM87 og er produceret af Bernstoffminde. Hos Lauritzen og på Facebook står de opført som Børge Mogensen. Men det er vi i tvivl, om de er. Kan I afklare det for os?," skriver læseren.

Lars Johannesson bekræfter, at de er af Børge Mogensen:

"Tak for din vurdering gennem Allerød Nyt! Dine stole er ganske rigtig tegnet af Børge Mogensen og udført hos Bernstorffsminde Møbelfabrik. Alt omkring stolen afspejler Mogensens sans for kvalitet kombineret med funktionalitet. Det er imidlertid en af hans mindre kendte stole og interessen og produktionen har aldrig nået samme højder som mange af hans andre stole. Men flot er den, og en værdi på brugtmarkedet vil nok ligge på 500-1000 kroner per stol," skriver vurderingseksperten.

Hvis du har noget, du gerne vil have vurderet, så skriv til allerodnyt.red@sn.dk.