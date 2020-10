Spørg vurderingseksperten: Hvad er min sofa værd?

Hej Lars Johannesson. Jeg læste med interesse, at avisen har en vurderingsekspert tilknyttet! Så derfor tillader jeg mig at kontakte dig i håbet om, at du har mulighed for at give mig en udtalelse om en sofa, som stammer fra min mands barndomshjem og er formodentlig fra 50erne eller 60erne. Hynderne er helt almindelige og i temmelig dårlig stand. Træsorten er formentlig teak, me jeg er ikke 100% sikker, det er ikke helt typisk teak. Underneden er der anbragt en lille mærkat, som måske kan lede på sporet af, om den er noget du kan genkende. Jeg vil høre, om du kan give et bud på, hvem designeren er og evt. om den er "bevaringsværdig"? På forhånd tak." skriver læseren.

"Tak for din vurdering gennem Allerød Nyt! En af vores helt store folkekære arkitekter gennem tiden var Børge Mogensen (1914-1972) som trods sin korte karriere var utrolig skabende og produktiv. Mogensen tegnede sine møbler med et klart formål om at kombinere design med funktion. Hans ønskede, at hans møbler skulle bruges og at flertallet havde råd til at købe dem. Og danskerne tog hans møbler til sig - både dengang men i lige så høj grad i dag - og derfor ser vi dem overalt på skoler, på kontorer og i mange danske hjem. Din sofa er en af de lidt mere sjældne varianter, model 342 udført hos Fredericia Stolefabrik og tegnet af Mogensen i 1965. Sofaen er absolut bevaringsværdig og selvom den sjældent er på auktion, tror jeg, at dens lidt kasseformede udtryk deler vandene for en vurdering vil kun ligge i omegnen af 3.000."