Se billedserie Spildopmagerne er ved at drukne i tøj, og Ole Sørensen viser her, hvordan de har måtte sætte tøjburene oven på hinanden i lagerhallen for at få plads nok.

Spildopmagernes lager er fyldt til bristepunktet

Allerød - 27. november 2020 kl. 07:11 Af Tekst og foto: Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

"Det går slet ikke i øjeblikket".

Ole Sørensen er en nærmest fortvivlet mand for tiden. Formanden for Spildopmagerne Allerød er frustreret over coronalukningen, der har ramt dem og ikke mindst de spejdere, der får glæde af genbrugssalgets overskud, hårdt.

Den populære Gladgården i Lynge, der plejede at tiltrække omkring 400 loppesøgende købere hver tirsdag aften, har været lukket siden marts. Siden da har spejderne fortsat deres indsamling indtil Spildopmagerne nu ikke har plads til mere.

"Det er noget rigtig bras. Vi er fx ved at drukne i tøj på et niveau, så vi kan ende med at skulle betale for at komme af med det", siger Ole Sørensen.

Allerød Nyt møder ham på Spildopmagernes lager i Vassingerød. Her har man lukket for slusen ved genbrugspladsen, hvor folk normalt kan køre forbi med ting til Spildopmagerne. Spejdernes indsamling er også blevet stoppet i november og december af simpel pladsmangel.

Inde i det store lager står der fyldte bure og stabler af ting overalt. Mængden af bøger skal tælles i tons. Ifølge Ole Sørensen er det en enkelt dame, der står for bogafdelingen. Man får helt ondt af hende, når man tænker på hendes ryg.

Tøjburene er nået op i to etager. Før corona kunne man gå med dem med flere meters mellemrum. Nu må Ole Sørensen nærmest mave sig sidelæns gennem de ultrasmalle gange for at besigtige burene.

"Vi har simpelthen ikke plads til mere. Her er helt, totalt, fuldstændig stoppet", siger formanden.

Han fortæller endvidere, at der de seneste år er en stigende tendens til, at Spildopmagerne får indleveret ting, der er usælgelige.

"Derfor vil vi gerne opfordre folk til at være lidt kritiske. De må gerne, før de indleverer, tænke over, om de selv ville købe det, de giver os, siger Ole Sørensen.

Netop genåbnet

Den 17. november åbnede Gladgården så igen for første gang siden coronaudbrudet. Intet var dog, som det plejede. Man holdt åbent nogle timer om formiddagen og kun for nogle af den store genbrugsbutiks mange afdelinger.

"Planen er at åbne op for afdelingerne på skift. Vi prøver, fordi vi gerne vil af med tingene. Men vores egne folk er alle oppe i årene, så de skal passe ekstra på. Vi har gamle lokaler, hvor der ikke er meget plads, så vi skal både sørge for, der ikke ender for mange i det samme rum, og at der ikke danner sig for store gruppe i køerne uden for af dem, der venter på at komme ind. Det er svært, sukker Ole Sørensen.