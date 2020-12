Viggo Janum (tv.) har siddet i byrådet for Vores Allerød siden 2017, da lokallisten blev valgt ind for første gang. Her ses han sammen med lokallistens formand Flemming Ipsen, der også er 1. suppleant for Viggo Janum i byrådet. Foto: Allan Nørregaard

Spidskandidat trækker sig fra lokalliste

Allerød - 17. december 2020 kl. 14:13 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Når der til november næste år skal være kommunalvalg, kommer Viggo Janums navn ikke til at stå på stemmesedlen. Viggo Janum var ved valget i 2017 spidskandidat for Vores Allerød, som han også sidder i byrådet for nu. Men han genopstiller ikke.

- I nærmeste fremtid holder partierne opstillingsmøder og drøfter eventuelle valgforbund. Og jeg vil derfor allerede nu gerne offentliggøre min beslutning om at give stafetten videre til yngre kræfter, der ønsker at bidrage til udviklingen af vores kommune, siger Viggo Janum, der synes, han begynder at mærke alderen trykke.

- Jeg fylder jo 70 i begyndelsen af 2022, så jeg synes, det er ved at være tid til at begynde at agere lidt som en pensionist. Det er egentligt det, der ligger bag min beslutning. Det er jo tidskrævende at følge med i alle aktiviteter i byrådet og udvalgene, når man kun er ét medlem i byrådet.

Fremover ønsker Viggo Janum at have mere tid til andre ting. Blandt andet sit nye sommerhus.

- Vi har købt sommerhus, og der vil jeg gerne have mulighed for at holde nogle forlængede weekender. Det kan godt være lidt svært at få tid til med de politiske møder, der tit ligger på torsdage og mandage. Så det er på grund af manglende tid, jeg ønsker at stoppe, for min interesse for lokalpolitik er stadig stor, siger Viggo Janum, der også stadig har sit civile arbejde, hvor han hjælper unge mennesker med at komme i arbejde, at passe.

Lokallisten Vores Allerød blev valgt ind i byrådet ved kommunalvalget i 2017 og gik med i konstitueringsgruppen bag borgmester Karsten Längerich (V).

Viggo Janum fortsætter arbejdet i byrådet frem til valget. Blandt andet som formand for det udvalg, der frem til midten af næste år skal gennemgå alle kommunale bygninger for at få styr på deres tilstand, hvordan de bruges og drives, samt hvilke investeringer og effektiviseringer, der er mulighed for.

Men nu hvor Vores Allerøds byrådsmedlem har meldt sin afgang, skal bestyrelsen i gang med at vurdere, om der står nye og friske kræfter på spring til at fortsætte det lokalpolitiske arbejde for mærkesagerne.