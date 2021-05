Spejdere fik støtte til shelter nordpå

støtte Forleden var afdelingsleder Lisbet Mylow hos Nordeas filialer i Allerød og Hillerød en tur nordpå. Som repræsentant for Nordea-fonden var lederen i Helsinge og indvie et nyt shelter ved navn "Sortfod". Modtager af chekken på 20.000 var bestyrelsesformand for Råbjergfonden, Hanne Riber Skov, der også er spejder i Palnatoke Gruppe i Allerød. "Råbjergfonden" understøtter spejderarbejdet specielt for spejderne i Det Danske Spejderkorps i Allerød, Birkerød og Farum.