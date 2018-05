Specialskole får lov til at blive

Skal Maglebjergskolen flytte til Lillevang Skoles afdeling Skovvang, skal den blive i de nuværende rammer i Lynge, eller skal der bygges ud på adressen for bedre at kunne rumme skolens elever og deres behov?

De tre scenarier har Børne- og Skoleudvalget nu bedt forvaltningen om at arbejde videre med i forhold til Maglebjergskolen, der er en specialskole for børn med indlæringsvanskeligheder.

Dermed har udvalget også fravalgt muligheden for at lukke skolen.

- Der var en gensidig forståelse i udvalget om, at vi ikke kunne se en lukning for os. Vi synes, der skal være plads og rummelighed i kommunen til sådan en skole, og indtil vi ved andet om strukturen, er der også behov for den. Det ser faktisk ud til, at der kommer en lille stigning i elevtallet næste år, siger Nikolaj Bührmann (SF), der er formand for Børne- og Skoleudvalget.