Sparede millioner skal give skole endnu et løft

De 30 millioner, der oprindeligt var bevilget til tag- og facaderenoveringen, er en del af de fremrykkede midler til anlæg, som kommunerne ekstraordinært fik lov til at låne på usædvanligt gode betingelser for at holde hjulene i gang i kølvandet på coronanedlukningen.

Forudsætningen for, at Allerød Kommune kan låne pengene, er, at der er indgået bindende aftaler ved udgangen af 2020, og at projektet kan udføres i 2021. Der skal derfor arbejdes hurtigt, og af samme grund vurderer forvaltningen i kommunen, at skolens udearealer ikke kan blive omfattet, da det vil kræve en større dialog med lærere og elever for at vide, hvad der er brug for.