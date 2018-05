Sophie Løhde er hovedtaler ved grundlovsmøde

Innovationsminister Sophie Løhde bliver årets hovedtaler, når Allerød Venstre inviterer til grundlovsmøde tirsdag den 5. juni. Det var Sophie Løhde, som forhandlede overenskomster på statens vegne, og som senest var med til at præsentere Danmarks beredskab over for cyber-truslen.

- Alle er velkomne på festdagen for Danmarks folkestyre. Det er gratis at deltage, bordene er veldækkede, og vi sørger for god stemning. Vi glæder os til at høre budskaberne fra ministeren, borgmesteren og journalsiten. Med god grund forventer vi stor opmærksomhed, fordi grundlovsmødet har udviklet sig til en tradition, og fordi Venstre har overtaget borgmesterposten i Allerød Kommune, siger Niels Kirkegaard, der er formand for Allerød Venstre.