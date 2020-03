Soldater træner det uventede

Kaptajn og uddannelsesofficer ved Den Kongelige Livgarde Henrik Lehmann er glad for, at soldaterne har fået lov til at øve sig i Allerøds gader i stedet for det militære øvelsesterræn ved Høvelte Kaserne.

- Vi vil rigtig gerne give soldaterne den mest realistiske oplevelse. Samtidig vil vi gerne give de medvirkende virksomheder en god oplevelse, så vi kan komme igen om fire måneder, når næste hold skal uddannes. For vi er meget glade for muligheden for at være i et civilt område, da det giver flere udfordringer i forhold til at løse opgaven og gør den mere realistisk, siger han.