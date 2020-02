I december måned var brandmænd på hårdt arbejde i forbindelse med branden hos virksomheden Sirius på Enghave Parkvej. I næste uge kommer man til at kunne se soldater i det samme område, da Den Kongelige Livgarde foretager en fire dage lang øvelse i industriområdet. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Soldater skal træne nye opgaver i Allerøds gader Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Soldater skal træne nye opgaver i Allerøds gader

Allerød - 26. februar 2020 kl. 06:53 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I uge 10 og 11 vil der være soldater i gadebilledet i industriområdet ved Allerød Rådhus. Soldaterne er fra Den Kongelige Livgarde, som holder til på Høvelte Kaserne. De skal på øvelse i byens gader for at træne nye arbejdsopgaver.

- I forbindelse med forsvarsforliget fik Den Kongelige Livgarde til opgave at have cirka 90 soldater i beredskab, som hurtigt kan rykke ud for at støtte politiet ved uvarslede hændelser i Danmark. For at give soldaterne så realistiske forhold som muligt, har Den Kongelige Livgarde, Allerød Kommune og en række virksomheder i området, støttet op om muligheden for at gennemføre denne øvelse, fortæller Henrik Lehmann, der er kaptajn og uddannelsesofficer ved Den Kongelige Livgarde.

Under øvelsen vil soldaterne rykke rundt i området alt efter opgaven, og de vil bære gule refleksveste med ordet »øvelse« påtrykt. Alle soldater er bevæbnede, men der er kun løs ammunition i våbnene.

- Soldaterne skal løse en bevogtningsopgave, hvor de skal sikre bygninger mod folk med »onde hensigter. Og det er vores mål, at der ikke bliver skudt et eneste skud under øvelsen, siger Henrik Lehmann.

Chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek, er glad for, at Allerød Kommune har bakket op ønsket fra regimentet om øvelsens placering i et civilt område.

- Når vi skal træne soldaterne til at løse en opgave blandt civile, så er det vigtigt, at vi kan gøre det i et helt naturligt miljø. Det kan vi ikke i vores øvelsesterræn. Derfor skal der lyde en stort tak til Allerød Kommune for den positive tilgang samt en endnu større tak til de virksomheder, der har stillet sig til rådighed for øvelsen, siger han.

Alle er velkomne til at færdes i området, mens øvelsen står på. Hvis man oplever soldaterne reagere overfor personer på gaden, er personerne en del af øvelsen.

Øvelsen finder sted mandag den 2., tirsdag den 3. og onsdag den 4. samt tirsdag den 11. marts.