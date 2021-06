Socialdemokratiet er klar med kandidaterne til KV21

Og der er noget at leve op til for holdet, for ved valget i 2017 gik partiet to mandater frem, fra tre til fem.

- En kommune må aldrig blive selvfed og risikere at ende i en lang tornerosesøvn. Så overhaler udviklingen os, og vi taber de oplagte chancer for at forbedre kommunen. For Socialdemokratiet er det derfor afgørende, at vi fastholder ambitionerne og tør tage de svære beslutninger, der ofte skal til, for at vi fortsætter som et attraktivt smørhul med plads til alle, siger Grethe Munk, der er formand for Socialdemokratiet i Allerød Kommune.