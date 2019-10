Se billedserie Dansktimen var skiftet ud med en tjans i pakkeriet, da 7. årgang på Blovstrød Skole tirsdag hjalp Den Kongelige Livgarde med at pakke godte, hilsner og tegninger ned til 120 udsendte soldater i Irak. Foto: Allan Nørregaard

Snøfler og juleskum til udsendte soldater

Allerød - 29. oktober 2019

120 soldater, der for tiden er udstationeret i Irak, kan se frem til at modtage tanker - og godter - hjemmefra til jul.

I stedet for at have dansk, som der ellers står på skemaet, begyndte Lisa Englert og Maciek Skwarczynski fra 7.B tirsdagen med at pakke pakker.

Sammen med deres klassekammerater fra 7. årgang på Blovstrød Skole hjalp de nemlig med at pakke de varer sammen, som borgere i Allerød Kommune i løbet af den seneste uges tid har doneret til udsendte soldater fra Den Kongelige Livgarde, når de har været ude at handle i fem af kommunens dagligvarebutikker.

For de to elever har det givet god mening at veksle en dansktime til en lektion i pakkeriet.

- Jeg synes, det har været en god ting at støtte op om. Så vi kan tænke på dem, der er dernede, langt væk fra deres familie og venner, siger Lisa Englert.

Maciek Skwarczynski er enig.

- Det er godt at hjælpe dem. For dernede har de ikke de ting, som vi bare kan gå ned at købe i supermarkedet, siger han.

I kasserne blev der puttet juleskum, piratos, chokolade og masser af andet slik, men også chips, kakaopulver og en enkelte pose pasta. Derudover indeholder kasserne en hilsen fra Allerød Kommune med ordene: »En varm hilsen hjemmefra. En stor tak for din vigtige indsats for at holde os trygge og frie«.

Endelig blev 50 tegninger fra 3. årgang fordelt i de 20 kasser, der sendes af sted, så soldaterne har dem op til jul. Flere af tegningerne var udstyret med små personlige hilsner som: »Du er mega-sej« og »Tak fordi I passer på os«.

Presseofficer ved Høvelte Kaserne Thomas Reimann var også med til at fylde kasserne med de varme hilsner og søde sager, der bliver fordelt mellem de cirka 120 mand, der for tiden er udstationeret i Irak. Af dem er omkring de 90 fra Den Kongelige Livgarde, som holder til på Høvelte Kaserne.

Thomas Reimann ved, hvor meget det betyder for soldaterne at modtage hilsnerne hjemmefra.

- Det betyder rigtig meget. De bliver overvældede over at modtage kasserne med små hilsner, tegninger og godter. Det viser dem, at der er nogen, som tænker på dem hjemme i Danmark, siger Thomas Reimann, der selv har været nede i et af de lokale supermarkeder og donere nogle poser guf til indsamlingen.

Borgmester Karsten Längerich (V) mener, det er vigtigt, at Allerød som garnisonskommune markerer og værdsætter soldaternes indsats. Og han er glad for, at mange har villet bidrage til kampagnen.

- Formålet med kampagnen er at give de udsendte soldater, der er så langt fra vante omgivelser, en lille pause fra det hele med en lille tanke hjemmefra. Og det kan gøre forskellen på en særlig udfordret dag, siger han.

Oberst Mads Rahbek er chef for Den Kongelige Livgarde, og han har netop været nede at besøge soldaterne, der skal være i Irak i seks måneder og kommer hjem til februar.

- Soldaterne har nu været i Irak siden august, og de har fået en god rutine i jobbet. De udfører et godt og solidt stykke arbejde med at træne de irakiske styrker, siger han.

- Men de savner også deres familier, og det gør en forskel, at borgerne i Allerød Kommune har tænkt på soldaterne ved at købe lidt godter til dem, når de har handlet. Sammen med brevene fra eleverne fra Blovstrød Skole kan det betyde et lille men godt afbræk i tjenesten dernede.