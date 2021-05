Smitten stiger igen: - Nedlukning ville ikke være til at bære

- Det er bekymrende, at smitten er steget i Allerød, og vi har nu dobbelt så mange smittede som for to uger siden. Vi er fortsat et stykke fra at skulle lukke ned, men udviklingen går pt. den forkerte vej, udtaler han i en pressemeddelelse, som kommunen har sendt ud om situationen.

- Reglerne for nedlukning er fastlagt af Folketinget, og dem kan vi ikke gøre noget ved. Vi kan til gengæld stå sammen om at begrænse smitteudbruddet i Allerød. Det gør vi ved ikke at samles i store forsamlinger, fortsat at bruge sprit, holde afstand og blive testet. Vi har tre testcentre i en forholdsvis lille kommune. Vi har også en forventning om, at vi i denne uge begynder at tilbyde test på skolerne for børn over 12 år. Så mulighederne for at lade sig teste er rigtig gode i Allerød og det er afgørende, at vi benytter os af de muligheder, siger Karsten Längerich og tilføjer: