Smitte: 14 dage med skærpede coronatiltag

Den fortsatte smittestigning fik på et ekstraordinært møde torsdag aften økonomiudvalget til at iværksætte en række tiltag, der skal forebygge yderligere smitte.

Tiltagene betyder blandt andet, at åbningstiden i Klub Allerød reduceres. Både for at mindske smitterisikoen og for at frigive ressourcer til øget tilsyn på skoleområdet i frikvartererne.