Mange elever på Allerød Gymnasium tager hver dag bus 55E til og fra skole. Det er blandt andet de mange elever, skolen har fra Furesø Kommune. Foto: Allan Nørregaard

Sløjfet buslinje kan koste elever

Allerød - 23. april 2020 kl. 21:15 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Buslinje 55E er central for Allerød Kommune, fordi den binder Farum og Allerød sammen. Og elever på Allerød Gymnasium bliver tabere, hvis Region Hovedstaden beslutter at nedlægge buslinjen, som der er lagt op til i regionens sparekatalog. Både de, der bor i Allerød, men også de relativt mange elever, som bor i Farum.

- Der er evidens for, at der er større frafald for elever med dårlig offentlig transport til deres uddannelsessted. Nedlæggelse af en linje, der giver trafikal sammenhæng mellem Farum og Allerød kan altså betyde større frafald. Trods nødvendigheden af at tilpasse omkostningerne i Region Hovedstaden, er det derfor mit håb, at politikerne vil tænke over de alvorlige konsekvenser for de unge uddannelsessøgende og opretholde linje 55E, siger formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget i Allerød Kommune Miki Dam Larsen (S).

Det er rektor på Allerød Gymnasium, Kirsten Schiellerup, helt enig med ham i.

- En nedlæggelse af bus 55E vil få store, negative konsekvenser for mange unge uddannelsessøgende i Furesø Kommune, og jeg frygter da, at vi får et frafald, fordi transporttiden bliver helt uoverskuelig. Den tværgående busforbindelse er med til at åbne op for, at de mange unge i lokalområdet frit kan vælge deres ungdomsuddannelse. Tendensen har de sidste mange år været, at et voksende antal elever fra netop Farum og Værløse ønsker at tage deres ungdomsuddannelse på Allerød Gymnasium, siger rektor og spørger, hvordan de skal komme i skole, hvis busruten bliver nedlagt.

- Det er både et problem for nuværende elever og for kommende elever, som gerne vil gå her. De får meget ekstra transporttid. Det er elever, der søger os som første prioritet. Og når nu elever gerne vil gå her, er det en helt urimelig forhindring, at der bliver sparet på en bus, siger Kirsten Schiellerup, der ligesom borgmester Karsten Längerich (V) har skrevet til Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) for at gøre hende opmærksom på problematikken.

Onsdag holdt Region Hovedstaden et virtuelt møde med alle kommunerne. Medlemmerne af Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget deltog sammen med cirka 70 andre. På dagsordenen var blandt andet sparekataloget for busser og lokaltog.

- Jeg oplevede en stor spørgelyst til grundlaget for valget af de buslinjer og lokalbaner, der indgår i sparekataloget, og som stort set kun rammer Nordsjællandske kommuner. Der blev også drøftet, om regionen med forslagene fortsat understøtter deres egen Trafik- og Mobilitetsplan fra 2019 med dette oplæg til markante besparelser i den kollektive trafik, fortæller Miki Dam Larsen om mødet.