Sidste vinter kunne man i en længere periode sikkert begive sig ud på flere søer i kommunen, blandt andet her på Geddemosen i Lillerød. Foto: Allan Nørregaard

Slib skøjterne: Fire søer bliver permanente issøer

Byrådet har besluttet, at der skal ismåles på fire søer i kommunen fremover

Allerød - 24. september 2021 kl. 15:01 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Sidste vinter var der en lang periode, hvor man kunne gå ud på isen flere steder i Allerød og stå på skøjter, kure på rumpen eller hvad man nu havde lyst til.

Som udgangspunkt var det kun de to søer Geddemosen og Arnes Mose i Lillerød, hvor Allerød Kommune målte isens tykkelse. Det blev dog senere udvidet til også at omfatte Lynge Gadekær og Blovstrød Gadekær.

Ismålingen på fire søer i stedet for to gøres nu permanent. Det har medlemmerne af Allerød Byråd besluttet på deres seneste møde i forbindelse med at de vedtog årets vintervedligeholdelsesplaner.

"Vi sikrer, at der laves ismåling af søer i de tre bysamfund," sagde Miki Dam Larsen (S), formand for teknik-, erhverv,- plan- og miljøudvalget på byrådsmødet.

Lisbeth Skov (V) fra samme udvalg tilføjede:

"Jeg tror, at det her med, at der udvides med en sø i Lillerød og i Blovstrød har rigtig stor glæde. Det er en dejlig udvidelse inden for de samme økonomiske rammer."

Kryds fingre

Åbningen af en skøjtesø kræver, at isens tykkelse måles mindst tre gange ugentligt. Forvaltningen regner med, at ismålingen kun blive aktuel i to uger hver fjerde år.

Så skøjteentusiasterne må bare krydse fingre for, at den forudsigelse ikke holder, og at vinteren bliver koldt nok til, at ismålingen kan blive aktuel.