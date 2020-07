»Slagterhjørnet« blev Lillerøds første højhus

Fire historiske bygninger er i den kommende lokalplan for bymidten udpeget som bevaringsværdige. I en sommerserie fortæller vi i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv for Allerød Kommune de fire bygningers historie. Serien begynder i dag med »Slagterhjørnet« på M.D. Madsensvej 1

Han var formand for Lillerød-Blovstrød Grundejerforening, som han var med til at stifte. Og han havde en stor andel i, at Lillerød fik sit eget posthus og sin egen betjent. Som om det ikke var nok, var han også med til at stifte Lillerød Vandværk, som han i en årrække var kasserer for.