Slagter uddeler julelegat

pris Tidligere på året åbnede Thomsen & Ko i den butik, der i mange år husede navnkundige Slagter Rieck over for Allerød Station. Og butikken har her i coronatiden haft en konkurrence kørende, hvor man kunne indstille en eller flere helte her i coronatiden til at få et gavekort til butikken på 3000 kroner.