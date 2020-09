Se billedserie Jørgen Warberg får stimuleret sin fantasi af gåture i skulpturparken. Her beundrer han Karl Aage Rigets Ægyptisk stol med sol. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Skulpturparkens historie begynder med et kunstkup Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skulpturparkens historie begynder med et kunstkup

Allerød - 28. september 2020 kl. 06:22 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Da Allerød Tenniskklub i 1993 fik sin nuværende placering, skete flytningen til en større grund med den daværende borgmesters fulde opbakning. Som nabo til klubben var han nemlig godt træt af, at banernes røde grus lagde sig som en støvet hinde i hans have.

Fungerende formand for Skulpturparken Allerød, Jørgen Warberg, havde masser anekdoter fra historien bag den udflugtsværdige kunstsamling, der har hjemme i de grønne arealer mellem tennisbanerne, da der søndag var omvisning i parken som en del af Allerød på X og Tværs. En god håndfuld var mødt frem.

For 27 år siden bød området blot på mark og sten, men det var ikke godt nok for tennisklubben. Jørgen Warberg og nyligt afdøde Kjeld Schouboe var derfor med til at skaffe den allerførste skulptur til tennisklubben. Det skete gennem et regulært kunstkup. De kendte kunstneren Bent Sørensen, hvis store værk stod flot placeret ved DTU i Lyngby, men han gav dem lov til at hente det til Allerød.

- Uden at spørge nogen om noget, hentede vi skulpturen med en stor kranvogn. Der gik et år, før rektoren ringede til kunstneren og spurgte, hvor den egentlig var blevet af. Så de har nok ikke savnet den synderligt, konstaterede Jørgen Warberg med et smil.

En gåtur værd I mange år stod den store røde skulptur, der nu bærer den tennisinspirerede titel 40-15, i ensom majestæt. Den inviterer fortsat i dag til klatring og ophold, hvad skoleklasser gerne gør brug af, men den har i den grad fået selskab.

Allerød Skulpturpark blev indviet med pomp og pragt i 2015, da man skulle fejre, at man var nået op på hele tre kunstværker. Siden er det gået hurtigt. Der kommer hele tiden nye til, og parken har nu over 25 skulpturer stående.

- Vi har været dybt begunstiget af venligtsindede kunstnere og deres pårørende, forklarede Jørgen Warberg.

Foreningen har dog også gjort en del for at opsøge heldet, forstår man, men uden foræringer og gavmilde fonde havde Allerød næppe denne attraktion, der i øvrigt nu også vil til at reklamere en smule for sig selv.

- Nu er vi også kommet på facebook, så vi får lidt publicity. Her kommer allerede mange hundeluftere, og unge der spiller pokemon, så de nærmest støder hovedet ind i skulpturerne. Jeg ser den samme unge mand dag efter dag, så man må sige det lokker folk herud. Og meningen er jo også, at man skal gå sig en tur, sagde formanden.

Han kunne også fortælle om, da de akkurat missede at få en skulptur af Bjørn Nørgaard, og om den lidt særprægede Gunnar Palander, der på fire uger og ved hjælp af et par hvide partytelte og nogle stærke hænder genskabte sit værk Amfora, der med tennisboldegule stålrør har form som en vase, der tårner sig ti meter op i luften. Han skulle ikke have en krone for det.

En dyr skævhed For tiden har Jørgen Warberg som altid kig på nogle fondsansøgninger, der kan hjælpe til, at de erhverver sig ny kunst, vedligeholder den nuværende eller kan købe nogle af de værker, de har stående på kunstneres velvilje.

En enkelt opgave er dog særligt presserende.

Det drejer sig om en af de nyeste og største skulpturer i parken, der hedder Åbne Døre. Det er et lille hvidmalet hus i armeret fiberbeton, hvor der indenfor er søjler beklædt med potteskår af kongeligt porcelæn. Tidligere har det stået i Vassingerød, men efter et ophold på Falster er det kommet til Allerød, hvor et grimt, gråt hegn rundt om huset, dog vidner om, at noget er galt.

- Vi havde restaureret huset, så vi inviterede kunstneren herop, så hun kunne se det. Er det ikke flot, spurgte jeg. 'Nej', svarede hun. 'Det står skævt'. Det var en spand koldt vand i hovedet. Jorden var skredet under fundamentet, og den nyrestaurerede, fantastiske skulptur er ved at skride sammen, sagde Jørgen Warberg.

Der kommer en entreprenør forbi i uge 44 for at genoprette jorden under huset. Så skal skulpturparkens bagmænd bare nå at finde omtrent 100.000 til den opgave.

I mellemtiden er den evigt voksende skulpturpark fortsat et besøg værd, og Jørgen Warbergs grundige og humoristiske indføring er der også grund til at opsøge, når lejligheden byder sig igen.