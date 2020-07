Stenhugger Jan Guldbrandsen i fuld gang med at restaurere den ny skulptur. Foto: Skulpturparken Allerød

Skulpturpark får seks-cifret beløb i gave

Netop nu er Skulpturparken Allerød i gang med at restaurere den store skulptur »Åbne døre«. Restaureringen og ikke mindst erhvervelsen af skulpturen, som er lavet af billedhuggeren Eli Benveniste, er blevet muligt, fordi skulpturparken har fået en bevilling på et seks-cifret beløb fra Johann og Hanne Weimanns Legat.

Skulpturen, der beskrives som en vandkunst, har levet en omtumlet tilværelse, siden den i 1993/94 blev lavet som en opgave for Statens Kunstfond. På trods af, at den takket være sin betydelige størrelse er både dyr og besværlig at flytte rundt med.