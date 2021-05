Se billedserie Peter Bonnéns »Skulptur i seks dele« har stået i parken ved Hestkøbgård/Furesø Golfklub omkring 30 år. Men nu skal skulpturen videre til Allerød Skulpturpark. Foto: Mona Madsen

Skulpturpark får nyt kunstværk

Allerød Skulpturpark overtager kunstværket »Skulptur i seks dele« fra Rudersdal Kommune.

Allerød - 26. maj 2021 kl. 05:17 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

I mange år har Peter Bonnéns kunstværk »Skulptur i seks dele« stået i parken ved Hestkøbgård ved Furesø Golfklub. Men snart vil kunstværket være at finde i Allerød. For Kultur- og Fritidsudvalget i Rudersdal Kommune har valgt at donere værket til Allerød Skulpturpark. Det oplyser Allerød Skulpturpark.

Værket blev for flere år tilbage indkøbt af Birkerød Kommune af en særlig kunstindkøbskomite med en blanding af kunstnere og kommunalpolitikere, som hvert år indkøbte nye værker. Det oplyser Mona Madsen (Lokallisten), der er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget i Rudersdal Kommune.

- I Rudersdal Kommune er kunstinteressen mindre udtalt, og da en del af Bonnéns skulptur for nylig væltede, fremlagde forvaltningen i marts i år til Kultur- og Fritidsudvalget, at den bedste løsning ville være at kassere værket. Det blev blandt andet begrundet med, at kunstneren modsatte sig en renovation, siger Mona Madsen.

Men Mona Madsen var ikke med på at køre værket på skrotpladsen. Hun kontaktede derfor Peter Bonnén, som viste sig at være ganske imødekommende over for alternative forslag, og hun fik derefter også skabt kontakt mellem kunstneren og Allerød Skulpturpark, som viste stor interesse for at give skulpturen et nyt hjem.

- Kunstværket »Skulptur i seks dele« er en stor gevinst for Skulpturparken. Vi synes, at den passer godt ind i den skulptursamling, vi har. Det er en flot skulptur, vi er meget spændte på at skulle stille den op, og vi håber på at kunne stille den op inden for et halvt års tid, siger formand for Allerød Skulpturpark, Jørgen Warberg, og han fortæller, at værket skal restaureres, inden værket bliver opsat i Allerød Skulpturpark.

Det er billedhugger og Skulpturparkens næstformand Ole Madsen der har set nærmere på, hvordan værket kan restaureres. Næste skridt i processen er, at en smed skal se nærmere på, hvad restorationen vil komme til at koste, og så skal Skulpturparken og kulturudvalget blive enige om, hvor den nye skulptur skal placeres.

- Jeg skal til møde med Allerød Kommunes kulturudvalg på mandag, hvor vi blandt andet skal drøfte, hvor den nye skulptur skal placeres. Vi forestiller os, at den skal stå ud mod Kollerødvejen, men det skal vi have afgjort med teknisk udvalg i kommunen, siger formanden afslutningsvist.