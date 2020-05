Skuespiller stopper: Var ved at gå ned med stress

- Men jeg måtte jo lytte til min krop. Nogle gange har jeg haft seks forskellige forestillinger, som jeg skulle være klar til at spille. Der har trods alt også været tre chefer på fem år, og det har været lidt turbulent. Man skal virkelig være dedikeret til det teater, og begynder man at mærke, at der er noget, som trækker lidt i en anden retning, er det god stil at sige fra. Man kan ikke være halvt på Mungo Park.

- Indenfor det seneste halvandet år har min læge to gange villet sygemelde mig med stress. Men hver gang har jeg nægtet, for der var opgaver, der skulle løses på Mungo Park. Sådan er jeg dels opdraget helt tilbage fra teaterskolen: man svigter ikke, med mindre man er døden nær. Og dels ønskede jeg ikke at tænke på mig selv som syg, men som overanstrengt, siger Marianne Mortensen og fortsætter:

Når man spørger Marianne Mortensen, hvorfor hun har valgt at stoppe på Mungo Park til sommer, svarer hun, at der er mange gode grunde. En af dem er, at de seneste tre år på Mungo Park har været usædvanligt krævende og taget hårdt på kræfterne.

