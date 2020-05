Ellaha Lack spiller med i forestillingen Demons are Forever på Mungo Park. Stykket får premiere 11. marts 2021. Foto: Mikkel Russel

Send til din ven. X Artiklen: Skuespiller: Jeg har manglet, at der også er nogen, der ligner mig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skuespiller: Jeg har manglet, at der også er nogen, der ligner mig

Allerød - 04. maj 2020 kl. 17:21 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På den ene side har Ellaha Lack ikke lyst til at tale om det. Det burde være normalt, ikke ekstraordinært eller mærkeligt, at et teater ansætter tre skuespillere, der har en anden etnisk oprindelse end dansk, mener hun. Hvid, brun, sort. De er jo valgt, fordi de er dygtige.

Når hun alligevel er den, der drejer samtalen ind på emnet og nævner, at Mungo Park har turdet satse på et ensemble med forskellige baggrunde, så er det fordi, hun på den anden side selv har oplevet, at det har betydning, hvem det er, der står på scenen, og ikke kun hvor dygtige de er.

- Jeg har manglet, at der er nogen, der også ligner mig. Det med hudfarve og baggrund betyder noget. Som skuespillere bruger vi vores egne historier, fordi det er det, vi kan fortælle ud fra. Hvis man har de samme mennesker på scenen, der ser ens ud og spiller ens, så mister man en masse, der ikke kan spejle sig i det. Jeg føler, vi har manglet i dansk kulturliv at fortælle mere mangfoldige historier og turde inddrage forskellige lag i samfundet. Det er derfor, jeg synes, det er på tide, det Anna (Malzer, direktør for Mungo Park) har gang i. Det er ikke fordi, det skal være politisk, men hvis vi skal fortælle historier, der er realistiske, så er det også vigtigt at have et realistisk cast, siger hun.

Udover hende selv så er skuespillerne Zaki Nobel Mehabil og Mohamed Ali Osman nye i ensemblet på Mungo Park.

Som skuespiller har Ellaha Lack spillet med i forestillingen Queens om tre kvinder, der alle har minoritetsbaggrund. Der oplevede hun ikke bare kvinder, men også mænd med en anden baggrund end dansk, der følte sig set og hørt. Hun havde været med til at fortælle deres historie, som de ikke havde set den på scenen før.

Hun påpeger desuden, at videnskabeligt og statistisk set så kan man se på film og teater, at jo større diversitet et cast har, jo flere seertal får du.

Endeligt genkender hun også fra sit eget kulturforbrug den følelse, at ordene går dybere ind, når det har rod i noget, der er tæt på hendes eget liv.

- Jeg nyder at læse digte og har læst rigtig mange. Jeg kan blive rørt over Tove Ditlevsen, fordi det er smukt og rummer essentielle ting, men da jeg læste Naiha Khiljee, en ny forfatter, der måtte jeg flere gange stoppe op, fordi jeg ikke kunne synke den klump, jeg havde i halsen. Jeg måtte give frit løb for tårerne. Vi har oplevet nogle fælles ting, og det, jeg har gået rundt med som ung kurdisk, dansk kvinde, var der en, der satte stemme på. Det var virkelig rørende, og det er det, jeg også tror, Mungo Park kan komme til at gøre, siger hun og uddyber:

- Hvordan skal vi nogensinde kunne fortælle historier fra hele samfundet, hvis de ikke er på scenen? Det er alfa og omega for mig, at vi omfavner alle i samfundet så vidt muligt. Jeg tror også, at vi, som det cast vi er, kan trække nogle nye i teatret, som ellers ikke ville komme i teatret.