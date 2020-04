Elever i skolernes 0. 5 klasser og børn i daginstitutioner kommer tilbage drypvis fra onsdag den 15. april frem til torsdag den 23. april. Foto: Allan Nørregaard

Skolerne åbner med korte dage

Onsdag den 15. april begynder genåbningen af skoler og dagtilbud. Men der er ikke personale nok, til at skolebørnene kan komme i SFO

Allerød - 14. april 2020 kl. 06:15 Af Anne-Mette Rasmussen og Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag begynder en gradvis genåbning af skoler, daginstitutioner, sfo'er og klubber i Allerød Kommune, men forældre skal indstille sig på, at børnene skal hentes tidligt, med mindre man er en af de forældre, der kan bede om nødpasning.

Genåbningen kommer til at foregå over seks hverdage fra i morgen, den 15. april, og de sidste børn skal først af sted torsdag den 23. april. Når åbningen er gennemført, kan børnene i daginstitutionerne passes fra klokken 8 til 15, og efter den nuværende plan vil der være skolegang for børn i 0.-5. klasse klokken 8-13.

Kun forældre, der lever op til kravene om nødpasning, har mulighed for at få deres børn i SFO til klokken 15.

Der er simpelthen ikke personale nok til at skolebørnene kan komme i SFO efter skoledagen, lyder det fra forvaltningen.

- Vi bruger mange af vores SFO- og klubmedarbejdere i skoletiden, så det er udfordringen, siger Nikolaj Rachdi Bührmann (SF), formand for børne-og skoleudvalget i Allerød Kommune.

Han vil på næste udvalgsmøde - som er allerede i aften - undersøge, om der er mulighed for at børnene kan fortsætte dagen i SFO.

- Jeg vil forsøge at skubbe til opfattelsen af, at der kun er medarbejdere til klokken 13, til at vi kan dække til klokken 15, siger han.

Han oplyser, at kommunen vil opfordre medarbejdere på dagtilbudområdet til at gå op i tid, og på den måde få mere personale.

Forventningen er, at flere forældre vil bede om nødpasning den kommende tid.

- Der er ganske få, der får nødpasning nu. Men det er blevet lidt mere, og det bliver nok også mere i næste uge. For mange er det nok sådan, at man i den første tid kan få det til at hænge sammen, og så bliver man hårdere og hårdere spændt for, siger han.

Den rullende genåbning skal være med til, at både medarbejdere og forældre føler sig trygge ved at slippe børnene løs igen, og man har valgt at tage særligt hensyn til sårbare børn og unge samt opstart i nye tilbud.

I korte træk begynder man med at sende børnene i mini-sfo og specialtilbud af sted, mens opstart af nye vuggestuebørn i institutionerne runder den første uge af genåbningen af.

Fra mandag den 20. april fortsætter den gradvise åbning med 0.-2. klasserne og halvdelen af vuggestuegrupperne og børnehavegrupperne.

Torsdag den 23. april er alle dele af genåbningen på plads, hvilket betyder, at den resterende del af vuggestuegrupperne og børnehavegrupperne samt 3., 4. og 5. klasserne også er kommet tilbage til den tid.

- Vi forsøger at gøre det i et tempo, hvor både medarbejdere og forældre føler sig trygge. Derfor ruller vi det stile og roligt ud henover hele ugen, og indlægger nogle dage til forberedelse, siger Nikolaj Rachdi Bührmann.

Der skal blandt andet etableres pavilloner ved nogle dagtilbud, og monteres nye håndvaske i skolegårdene. Allerød Kommune har desuden købt ikke mindre end 2835 dåser håndsprit.

En anden ekstra regning bliver ekstra rengøring. Normalt - inden coronakrisen brød ud - blev der gjort rent hver dag efter lukkeitd. Nu vil der være rengøring to ti tre gange om dagen, også i åbningstiden. Kommunen er også i gang med at undersøge muligheden for at bruge sportshaller og spejderhytter og på den måde sprede børnene. Det er dog ikke sikkert, det kan lade sig gøre.

- Vi håber, vejret bliver godt, så vi kan være ude en hel masse, siger Nikolaj Rachdi Bührmann.