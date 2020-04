Skoler og institutioner kan åbnes, men der er stadig mange spørgsmål

Der mangler stadig svar på en række spørgsmål, før Allerød Kommune har klarhed over, hvordan skoler og institutioner kan genåbnes i næste uge. Efter statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde mandag aften fortalte, at vuggestuer, børnehave og skoleklasser fra 0.-5.-klasser kan genåbnes, har Allerød Kommune fået travlt med at planlægge en genåbning.