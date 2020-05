Skoler åbner: De ældste Allerødbørn må vente lidt endnu

De ældste elever i Allerøds folkeskoler må vente lidt endnu med at komme i skole igen efter coronanedlukningen. Mandag morgen vender de ældste årgange i landets folkeskoler ellers tilbage til klasseværelserne, men i Allerød sker det først fra mandag den 25. maj. Tirsdag og onsdag skal 6. og 7. klasserne fire timer i skole, men resten af ugen er der ingen skole på grund af kristi himmelfartsdag, og først mandag den 25. maj begynder skolen igen også for de ældste elever i 8. og 9. klasse.

Skolerne får nemlig brug for mere tid til at planlægge, hvordan undervisningen skal foregår, fortæller Nikolaj Rachdi Bührmann (SF), formand for børne- og skoleudvalget i Allerød.