Se billedserie Skuespiller Malin Brolin-Tani stod for oplæsningen af den bog, som de fem fjerdeklasser fra Skovvang Skole skal beskæftige sig med i løbet af ugen.Foto: Allan Nørregaard

Skoleelever læser gennem kunsten

Allerød - 10. september 2019 kl. 07:46 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I uge 37 afholder Allerød Bibliotek læsefestivalen »Allerød Læser«. Mandag morgen var 100 skoleelever samlet for at skyde festivalen igang.

På det grå linoleumsgulv i salen på Allerød Bibliotek ligger der skoletasker i bunkevis i røde, blå og grønne farver. Nogle af dem er dekoreret med stjerner, andre med hjerter eller tegneseriefigurer. I den anden ende af salen sidder i omegnen af 100 elever fra 4. klasse på Skovvang Skole på rækker, og kigger op på et podie, hvor der står en gulvlampe og en lænestol.

Her sidder Malin Brolin-Tani, der er skuespiller på Mungo Park. Hun er kommet for at læse højt fra »Bogen helt uden billeder«, der er omdrejningspunktet for projektugen om læsning, som fem 4. klasser fra Skovvang Skole har i denne uge, i forbindelse med læsefestivalen Allerød Læser.

Reglerne for højtlæsning af bogen er simple. Alle ord i bogen skal siges højt.

- Selv hvis ordene siger »BLØRK«, læser Malin Brolin-Tani højt, mens hun kigger forskrækket og uforstående ned i bogen, der rummer mange fjollede ord og lyde. Det næste kvarter læser skuespilleren højt, mens børnenes latter fylder bibliotekssalen.

Samarbejdet mellem Skovvang Skole og Allerød Bibliotek er støttet af Statens Kunstfonds Huskunstnerordning, hvor institutioner, der arbejder med børn og unge, kan søge tilskud til at få professionelle kunstnere ud til børn og unge.

- Formålet med projektet er at vise børnene, at læsning kan være sjovt, og at det kan være meget andet, end når de læser i skolen. Når vi bruger kunsten får vi nye og forskellige kig ind i litteraturen, og derfor fik jeg ideen til at kombinere læsningen med dans, musik og billedkunst, siger Karin Kaster, der er projektleder på Allerød Bibliotek.

Til læsefestivalen skal børnene fra Skovvang Skolen arbejde sammen med Mathias Madsen Munch, der er uddannet filmkomponist og ansat som huskomponist hos DR, Marie Lykkemark, der er uddannet danser fra Scenekunstskolen i München og Danmark og Nanna Starck, der er billedkunstner og underviser på Statens Museum for Kunst.

- Man behøver ikke kunne spille musik for at være med. Vi skal bruge ordene til at åbne op for musikken, og vi skal have det sjovt, men vi skal også arbejde hårdt, siger Mathias Madsen Munck, da han introducerer sig for Skovvang Skoles elever.

- Og alle, der har en krop, kan danse, supplerer Marie Lykkemark.

Efter introduktionen sendes alle børnene ud blandt bibliotekets mange bøger, hvor de skal finde et ord. Herefter samles de i salen, for nu skal ordene danses. Marie Lykkemark lægger ud med ordet »forrygende«, og i det næste kaster hun sig ud over gulvet i en lang forrygende bevægelse.

- Hvilket ord fandt du?, siger Marie Lykkemark og peger på en af skoleeleverne.

- Olivenolie, siger hun. Og med et gør Marie Lykkemark sig rund som en oliven og splatter ud på det grå gulv under hende. Bagefter følger børnene trop, da de giver sig i kast med at danse ord som »gisp« og »mand«.

Skovvang Skoles lærere har været meget åbne over for projektet, fortæller projektleder Karin Kaster.

- Lærerne syntes, at det var vildt spændende, at vi tog andre fagligheder ind over læsningen. Og lærerne fra specialklassen lagde vægt på, at den tværfaglige tilgang gjorde, at børnene fra specialklassen var på lige fod med de andre børn. Det skaber også et stort fællesskab, når børnene samarbejder om at skabe billeder, dans og musik, siger projektleder Karin Kaster.

De næste tre dage skal eleverne fra Skovvang Skole arbejde med bogen gennem kunst, dans og musik inden projektet kulminerer i en udstilling og en opvisning på Allerød Bibliotek på fredag.

I løbet af ugen er der desuden en lang række andre arrangementer for både børn og voksne, der alle har fokus på lystlæsning.

- Formålet med festivalen er at hylde alle former for læsning og alle de gode oplevelser, som læsning kan give. Både den slags læsning man kan hygge sig med, spejle sig i og blive klogere af, siger projektleder Karin Kaster.

Både lokale og prisvindende forfattere som Morten Pape, Dy Plambeck og Matilde Walter Clark gæster blandt andre biblioteket. Jakob Martin Strids univers vises frem gennem skattejagt, koncert og filmvisning, og der vil være bogstewardesser og læsninger i bymidten.

Hele programmet kan findes på Allerød Biblioteks hjemmeside.