Allerød Kommune er i fuld gang med at gøre klar til, at folkeskolernes ældste elever vender tilbage til skolerne på mandag. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Skoledagen vender ikke tilbage til normalen i dette skoleår Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skoledagen vender ikke tilbage til normalen i dette skoleår

Allerød - 14. maj 2020 kl. 05:26 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra på mandag kan 6.-9.-klasseeleverne i folkeskolerne vende tilbage til deres skoler, men det er stadig uvist, hvordan skoledagen nøjagtig bliver for kommunens folkeskoleelever. Kommunen har nemlig endnu ikke fået nogen retningslinjer fra myndighederne, og i dag skal Børne- og Skoleudvalget mødes for at beslutte nærmere om planerne for skoleåbningen. En ting er dog sikkert, og det er, at kommunen glæder sig til, at eleverne kommer tilbage.

- Vi glæder os faktisk til at byde eleverne tilbage, og heldigvis ser det ud til, at vi kan byde dem tilbage i skole endnu flere timer, end vi troede for nogle dage siden. Der er ingen tvivl om, at både elever, forældre og lærere glæder sig, og jeg tror også, det bliver lidt en festdag på mandag, når eleverne kan komme i skole igen, siger borgmester Karsten Längerich (V) og tilføjer, at det er lempelsen af afstandskravet på to meter, der gør det lettere at få plads til alle elever i skolerne.

- Det ser ud til, at vi mange steder godt kan have en skoleklasse i et klasseværelse, og det bliver rigtig godt for alle eleverne og børnene i daginstitutionerne, for der er mange, der har været delt op, siger Karsten Längerich.

At retningslinjerne fra myndighederne endnu ikke er meldt ud, tager formanden for Børne- og Skoleudvalget, Nikolaj Bührmann (SF), med ophøjet ro.

- Sådan er det jo, og man fristes til at sige, at det kender vi efterhånden. Og der er ikke noget at gøre ved det, for der er jo ikke nogen, der på den måde har prøvet at lukke samfundet ned eller op igen, så alle gør det så godt, som vi kan, siger Nikolaj Bührmann.

Når Børne- og Skoleudvalget i dag mødes, skal udvalget behandle forskellige modeller for at åbne skoler og fritidstilbud op.

- Vi er i fuld gang med at finde ud af, hvordan og hvorledes vi kan leve op til hygiejne- og afstandskrav i de enkelte bygninger, siger udvalgsformanden, der gør klart, at skoleeleverne må forberede sig på en anderledes hverdag.

- Jeg kan ikke forestille mig, at vi kan køre en normal tilstand, og selvom vi alle ønsker at få tingene tilbage til en normal tilstand, så skal man ikke regne med, at det bliver normalt i det her skoleår. Så det bliver en lidt anden måde at gå i skole på og være barn og ung på i de kommende måneder.

Når skolerne genåbner for alle elever, bliver det ikke skolernes areal, der bliver den største udfordring. Tværtimod mener Nikolaj Bührmann, at det kan blive svært at få svunget kost og spand ofte nok.

- Det virker ikke som om, at arealerne er vores største barriere. Det er i meget høj grad rengøring, der udfordrer os, fordi al den tid, vi skal have eksterne rengøringsfirmaer eller egne medarbejdere på, skal medarbejderne tages fra nogle andre steder. Derfor er det i høj grad en prioriteringsopgave, og man kan ikke bare købe flere mennesker ind, for de er der ikke, forklarer han og tilføjer, at kommunen også er en smule udfordret på at skaffe værnemidler nok.

Derfor vil det også i høj grad være driften og serviceniveauet, der afgør, hvordan skolerne kan genåbnes på mandag, og det er det, udvalget i dag skal tage stilling til. Vigtigst for kommunen er frem for alt elevernes trivsel, understreger Nikolaj Bührmann.

- Vi har særligt fokus på det sociale og på trivsel, og fra 5.-9.-klasse fylder det sociale en del. Derfor tænker jeg også, at det vil være en gevinst for eleverne, uanset om de kommer i skole tre dage om ugen, eller tre timer om dagen. Alt er en gevinst i forhold til det, de har været udsat for de sidste par måneder, siger udvalgsformanden.