Se billedserie Dagene slutter med sange og gamle sanglege, når elever fra Ingrid Jespersens Skole i København de næste tre uger tilbringer skoledagen hos Lars Juel Sørensen (i midten) på Barresøgård i Lynge. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Skole lejer sig ind på populær besøgsgård Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skole lejer sig ind på populær besøgsgård

Allerød - 21. april 2020 kl. 22:26 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sæsonen nåede aldrig at komme i gang på besøgsbondegården Barresøgård, hvor Lars Juel Sørensen skulle have taget imod de første besøgende den 23. marts. Men da var store dele af landet blevet lukket ned, og forsamlinger på over 10 mennesker forbudt.

Så selvom Lars Juel Sørensen stod klar med både kyllinger, små grisebasser og bløde, hvide påskelam, har foråret indtil videre været tomt og stille på gården, der ellers lever af at have besøg af institutioner og skoler.

Men fredag den 17. april blev velkomstflaget atter sat ud foran gården, og lyden af børnelatter og lystige harmonikatoner vendte tilbage. Lars Juel Sørensen har nemlig lavet en aftale med Ingrid Jespersens Gymnasieskole i København om, at de lejer sig ind på gården de næste tre uger. På den måde kan skolen få plads-kabalen til at gå op i forhold til de restriktioner, der er lagt ned over de yngste elevers tilbagevenden til skolen.

Hver dag kommer 24 børn fra 0. til 5. klasse på besøg på Barresøgård, hvor besøgsbondemanden tager imod. Han fortæller dem om gårdens rammer og de mange dyr, og lærere og pædagoger instruerer børnene i hyppig, grundig håndvask.

- Vejret er jo fantastisk, så de kan være ude. Her er masser af plads, og så har vi afsindigt mange borde og bænke rundt omkring i terrænet. Vi har lammene, grisene, kyllingerne og de andre dyr, de kan gå og kigge på imellem skolearbejdet. Hvis det bliver dårligt vejr, har vi skolestuen, hvor nogle af dem kan være, og ude i gården har vi flere halvtage, som de kan være. Det er jo faktisk en perfekt corona-facilitet. Det har jeg sjovt nok aldrig tænkt over før, siger bondemanden med et grin.

Han er begejstret over, at der nu igen er liv og glade dage på gården.

- Det er jo det, der er meningen. At der skal være liv på gården. Så jeg er svært glad for denne aftale. Det er virkelig godt det her, siger Lars Juel Sørensen.

Foreløbig løber aftalen med Ingrid Jespersens Gymnasieskole frem til den 10. maj.