Se billedserie Eleverne på Lynge Skole er begejstrede for det nye science-område, som skolen kunne tage i brug i år. Også lærerne glade for det nye, der blandt andet giver bedre mulighed for at undervise på tværs i de naturvidenskabelige fag. Foto: Thomas Kirkegaard

Send til din ven. X Artiklen: Skole jubler over nye muligheder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skole jubler over nye muligheder

Allerød - 30. december 2020 kl. 06:38 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

En række faglokaler på Lynge Skole har i årets løb gennemgået en større renovering. Renoveringen bringer ifølge skolebestyrelsesformand Thomas Frey skolen helt i front med et af landets mest moderne naturfagsområder samt et nyt kreativt område.

Pengene til renoveringen kommer fra byrådets pulje til læringsmiljøer og er naturligvis blevet taget godt imod på skolen.

- Vores nye scienceområde er designet fra bunden for at sikre et højt, fagligt niveau i de forskellige naturvidenskabelige fag, som skolen udbyder. Det er fysik/kemi, natur og teknologi, geografi og biologi samt skolens valgfag i udskolingen »science«, siger Thomas Frey om det nye område, der både åbent og lyst.

Også skolens faglokaler til de kreative fag håndværk og design samt billedkunst har været igennem en renovering. De ligger nu i forlængelse af hinanden i et separat afsnit af skolen, så også her er der kommet en helt oplagt mulighed for tværfaglig undervisning.

Udover en kraftig opdatering af mulighederne for at undervise på naturfagsområdet og i de kreative fag har Lynge Skole også fået et helt nyt ventilationssystem samt strømbesparende led-belysning på hele skolen.

Et lille stykke fra det nye læringsmiljø, der samler sciencefagene, sidder skolelederen Thomas Kirkegaard. Han er svært begejstret for områdets effekt på både lærere og elever.

- Eleverne er helt vilde og synes, det er det fedeste. De fremhæver, at det er dejligt at have sådan nogle moderne undervisningslokaler at blive undervist i, så de er virkelig glade. Og lærerne synes bare, det er fantastisk, at de har fået nogle tidsvarende lokale at udøve deres fag i, siger skoleleder Thomas Kirkegaard, der naturligvis også selv er glad for de nye og moderne faciliteter.

- Det, jeg glæder mig over, er, at vi nu har fået et område, hvor vi kan få samlet undervisningen i alle naturfagene. Det vil sige, at der er et match imellem vores læringsmiljø og de fag, der indgår i naturfagsprøven, som er en blanding imellem fysik, kemi, biologi og geografi. Når vi nu har det hele samlet, kan vi også samle lærerne, så de kan arbejde meget mere tværfagligt i stedet for i siloer indenfor fagene. På den måde kan man jo sige, at det nye læringsmiljø er med til at fremme den læring, som der er lagt op til folkeskoleloven.

Glade elever og glade lærere er ren lykke for skolelederen, som helt generelt også glæder sig over, at skolen med det nye scienceområde har fået et generelt løft.

- Det er skønt, at byrådet har bevilget så mange penge til læringsmiljøer i en tid, hvor vi i 10 har skullet spare og spare på skoleområdet. Det er dejligt, at vi er blevet prioriteret, for jeg ved, det har været en svær prioritering, siger Thomas Kirkegaard.