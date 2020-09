Der er sat 30 millioner kroner af til at renovere Enghomskolens facade. Samtidig bliver der bevilget 20 millioner kroner til udvikling af skolens læringsmiljøer. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Skole får million-makeover Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skole får million-makeover

Allerød - 19. september 2020 kl. 05:17 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Engholmskolen er længe blevet beskrevet som den skole i Allerød, der trænger mest til at blive renoveret, og i maj måned besluttede Teknik-, Erhvervs- Plan- og Miljøudvalget derfor, at de fremrykkede anlægsmidler på 30 millioner kroner til renoveringer på skole- og dagtilbudsområdet skulle anvendes til renovering af netop Kratbjergskolens afdeling Engholm.

På sit kommende møde præsenteres udvalget så for forslaget til renoveringen, der gælder skolens klimaskal, primært tag og facader og som også har til formål at forbedre skolens læringsmiljø.

- Det her projekt er et super godt eksempel på, at vi nu for alvor endelig investerer i de bygninger, som er så afgørende for alle vores børn hver eneste dag i hele deres skoletid. De bygninger har længe været forsømt og har højest fået den basale vedligeholdelse i mange år. Det betyder, at vores skole- og læringsfaciliteter halter bagefter mange andre kommuner. Det synes vi ikke er rimeligt i en kommune som vores, derfor er det godt, at pengene anvendes i sammenhæng med en pædagogisk udvikling af skolens faciliteter, siger udvalgets formand Miki Dam Larsen (S) om den forestående renovering.

Forslaget til renovering bygger på en byggeteknisk analyse af kommunens skoler i 2017, hvor afdeling Engholm blev udpeget som den skole med størst byggeteknisk efterslæb. Men samtidig også en skole med stort potentiale i forhold til at forbedre læringsmiljøet.

Den kommende renovering af facaderne er planlagt ud fra den oprindelige modulopbygning af skolen, og der bliver blandt andet lagt vægt på at skabe et mere tidssvarende og indbydende udtryk samt at gøre det nemmere at orientere sig, når man skal ind på skolen. Det er også et mål at mindske uhensigtsmæssig færdsel på tværs af bygningen.

Skolens ledelse har været med til at udarbejde forslaget, og det tager hensyn til de forbedringer af læringsmiljøet, der også venter forude.

I forbindelse med den netop indgåede budgetaftale for 2021 er der nemlig også afsat 20 millioner kroner til et større projekt for udvikling af både de indvendige og udvendige læringsmiljøer på skolen.

Facaderenoveringen bidrager til det projekt ved med valget af materialer, farver og belysning at skabe et lyst og imødekommende læringsrum.

På sit møde i den kommende uge skal Teknik-, Erhvervs-, Plan-, og Miljøudvalget godkende, at forslaget til renovering kan danne grundlag for projektering og udbud af renoveringsopgaven for klimaskallen.