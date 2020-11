Skole får hjælp til sunde madpakker

"Vi søger midler til at gennemprøve en sund frokostordning på 4. årgang. hvor børnene har en kedelig tendens til at 'glemme' madpakken eller smide den ud. I en periode skal eleverne i køkkenet og lære at lave sunde og lækre madpakker til hinanden. Det er nu, vi skal sætte ind for at give børnene sunde frokostvaner, der kan vare ved gennem hele deres skoleforløb," skrev Anja Kamstrup i sin ansøgning til Mejeriernes Skolemælkslegat.