Skimmelramt bindingsværkhus rives ned af forsvaret

Allerød - 26. marts 2018 kl. 05:52 Af Tore G. C. Rich og Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et stråtækt bindingsværkshus ejet af forsvaret i Høvelte Landsby er i så dårlig stand med fugt og skimmel, at det er for dyrt at istandsætte det. Nu har byrådet givet tilladelse til at rive det ned, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Forvaltningen havde givet to muligheder: Afslag begrundet med, at der er behov for boliger i kommunen, eller tilladelse til at nedlægge boligen begrundet med dens forfaldne tilstand. Selv anbefalede forvaltningen at give tilladelse.

Ifølge forsvaret er bygningen, der ligger Hesselgårdsvej 27 og er det første man møder i Høvelte Landsby, nemlig i så dårlig stand, at den er sundhedsfarlig at opholde sig i. Huset er angrebet af fugtskader og skimmelvækst, og boligen er kondemnabel. Den er blevet uegnet til beboelse eller anden anvendelse, og det vil være uforholdsmæssigt omkostningsfuldt at istandsætte den.

- Det er en lidt speciel sag om en ældre bolig, der har ændret funktion. Vi har fået sagen undersøgt, også i forhold til bevaringsværdighed. Bygningen har svært ved at tjene et formål i den stand, den har, og vi ser ikke andre handlemuligheder end at imødekomme ønsket, sagde formand for Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget Miki Dam Larsen (S) ved byrådsmødet i sidste uge.

- Man kan måske være bekymret for, at det kan danne præcedens. Altså at man kan spekulere i at lade et hus forfalde for så at få lov til at rive det ned. Til det kan man sige, at det er en vurdering, vi må tage fra sag til sag.

Bindingsværkshuset har et bebygget areal på 86 m2 med udnyttet tagetage på 60 m2 og der er køkken, to toiletter og et bad. Der har været bebyggelse på stedet langt tilbage i tiden, hvilket ses af landkort fra 1842-1899. Huset må dog være blevet genopført helt eller delvist i nyere tid, hvilket kan ses blandt andet på soklen, skriver forvaltningen.

Huset har været anvendt af KFUM's soldatermission, da livgarden flyttede fra Sandholm til Høvelte i 1986, indtil soldaterhjemmet blev bygget på Hesselgårdsvej 29 i 1990. Det blev brugt til kaffestue og senere til medarbejderbolig.