Skal høres om ændringer i bymidten

Allerød - 10. juli 2020

Efter en længere høringsperiode med i alt 91 høringssvar har Allerød Byråd vedtaget en række ændringer til den nye lokalplan for bymidten.

Ændringerne handler blandt andet om de fire bygninger, som man har valgt skal være bevaringsværdige: Irisgården på Irisvej 3, M.D. Slagterhjørnet på Madsensvej 1, Frederiksborgvej 23 samt stationsbygningen.

Ændringerne betyder, at lokalplanen i uge 28 blev sendt i høring igen, fordi parter, som bliver påvirket af ændringerne, skal have mulighed for at udtale sig inden den endelige vedtagelse.

Det er den samme kreds af ejere og brugere, som fik lokalplanforslaget i høring i første omgang, der nu også høres om ændringerne.

På byrådsmødet den 25. juni, da lokalplanen blev foreløbigt vedtaget, var der enighed om, at det er en god lokalplan, der er blevet strikket sammen for fremtidens bymidte.

- Det er glædeligt, at vi nu kan sætte handling bag ordene. Det gør det mere attraktivt at bo i hele kommunen, at vi har en attraktiv bymidte med butikker, caféer og muligheder for oplevelser. Vi er nået godt i mål med en attraktiv plan. Det har en kæmpe værdi for os alle, men det tager også noget tid, og det er i høj grad op til private investorer og udviklere, sagde Miki Dam Larsen, der er gruppeformand for Socialdemokratiet og formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Planen er fra flere kanter blevet kritiseret for, at den giver lov til at bygge helt op i seks etagers højde i det ene hjørne af bymidten op mod Allerød Station.

Men det er nødvendigt, understregede Konservatives gruppeformand Jørgen Johansen på byrådsmødet.

- Vi vil bygge i højden, for ellers kommer vi til at skære i det grønne. Og det vil vi ikke. Det er blandt andet vigtigt for os, at vi får et view fra Tokkekøb Hegn ned igennem byen til Ravnsholt Skov, sagde han.

Enhedslisten og SF har begge udtrykt utilfredshed med netop planerne om at bygge højt i bymidten.

Den utilfredshed har de to partier stadig, og den blev ligeledes luftet på byrådsmødet. Men SFs Nikolaj Bührmann roste også borgmesteren og det øvrige byråd for et »rigtig godt forhandlingsforløb«.

Udover de kritiske tanker i forhold til det høje byggeri luftede Enhedslistens Rasmus Keis Neerbek på byrådsmødet sin bekymring for, at bymidten fremover ikke bliver for alle.

- Vi frygter, at det her bliver en bymidte for de rige, fordi det ender med at blive nogle meget dyre boliger, sagde han.

Lisbeth Skov fra Venstre konstaterede:

- Hvis vi ikke udvikler, afvikler vi. Derfor er det vigtigt med en ny lokalplan for bymidten.

Lokalplanen med ændringer blev vedtaget på byrådmødet, hvor kun Enhedslisten og SF stemte imod. Men den kan først vedtages endeligt, når de, der bliver berørt af ændringerne, har haft mulighed for at udtale sig.

Ændringerne er i høring frem til mandag den 3. august.