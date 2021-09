Hvis Brøndby-kampen skal spilles i Allerød må man forvente, at der bliver fuldt hus på tribunen og mere til. Foto fra weekendens 3-1 sejr hjemme over Greve: Kenn Thomsen

Skal det være i Allerød eller Brøndby?

Allerød Fodbold Klub er som udgangspunkt hjemmebanehold mod Brøndby i den kommende kamp i pokalturneringen. Nu skal klubben finde ud af, om man kan afvikle kampen i Allerød

Allerød - 08. september 2021 kl. 04:40 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

"Det er fedt. Det er det, vi havde håbet på. Vi vidste, det var en mulighed, og det er en af de bedste lodtrækninger, vi kunne få.

Sådan siger Flemming Bærentzen, formand for Allerød Fodbold Klub, om, at lodtrækningen har fordelt det således, at klubben skal op imod de forsvarende danmarksmestre Brøndby IF i pokalturneringen i fodbold.

I pokalturneringen spiller det lavest rangerende hold altid som udgangspunkt på hjemmebane, men ofte ser man, at kampene alligevel flyttes til det større holds stadion, fordi der er en række krav, man som klub skal opfylde, for at kunne arrangere kampen.

"Der er en række udfordringer i at skulle spille kampen på Allerød Idrætspark. Vi skal kunne holde tilskuerne adskilt, og i det hele taget lukke området af, så folk ikke kan gå ind, som det passer dem. Det er svært, når vores stadion er helt åbent. Så er der krav om ekstra parkeringspladser og bedre toiletforhold samt øgede sikkerhedskrav, hvor vi skal i dialog med politiet," remser fodboldformanden op.

Alt det skal klubbens ledelse mødes sidst på ugen for at tage stilling til. Kampen skal spilles den 21., 22. eller 23. september.

Spiller den helst hjemme "Der er ingen tvivl om, at vi gerne vil spille kampen på hjemmebane. Spørgsmålet er om det bliver for voldsomt for klubben," siger Flemming Bærentzen.

Hjemmeholdet har mulighed for at "sælge" kampen til Brøndby, sådan at kampen spilles på Brøndby Stadion, mens Allerød Fodbold Klub stadig får en økonomisk gevinst ud af det. De nærmere detaljer kender Flemming Bærentzen ikke. Da klubben mødte selvsamme Brøndby i selvsamme pokalturnering gav det omkring 100.000 kroner til klubkassen.

"Uanset hvor den spilles, kommer det til at give en skilling til klubben," understreger Flemming Bærentzen.

Formanden var selv med til at arrangere kampen dengang. Den blev spillet på Skovvang Stadion, hvor det var lidt lettere, at dele tilskuerne op, end det vil blive på Allerød Idrætspark, men det krævede stadig en stor indsats, husker han.

"Det var generelt en kæmpe udfordring og krævede blandt andet 85 frivillige - og det er blevet sværere at skaffe frivillige i dag," siger han.

Under alle omstændigheder glæder de sig. "Uanset hvad bliver det en stor kamp for spillerne. De glæder sig allerede helt vildt og er helt oppe og køre og synes, det bliver skide skægt," siger Flemming Bærentzen.