Skakklub håber på gentagelse efter succes-turnering

Skakklubbens ene målsætning var netop at nå over 100 deltagere, og derudover skulle der spilles skak på topniveau i den øverste gruppe. Begge dele lykkedes, og derfor er det tilfredse arrangører, der gør status efter turneringen, der blev afviklet på Allerød Bibliotek.

- Vi er stolte og glade over, at det lykkedes at skabe så stor en turnering, og vi har fået masser af positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Jeg forventer og vil arbejde for, at vi kan gentage succesen til næste år, siger Jakob Werner, der er formand for Allerød Skakklub.