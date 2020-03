Sidste åbningsdag gav rekordudlån

Se billedserie Mange Allerødborgere valgte i går at lægge vejen forbi biblioteket for at få fingrene i noget litteratur, som de kan fordybe sig i, mens Danmark er sat på pause. Foto: Anne-Mette Rasmussen

Allerød - 13. marts 2020

Der var travlhed på Allerød Bibliotek hele torsdagen, da biblioteket holdt åbent til klokken 21 for at give alle borgere mulighed for at låne bøger inden nedlukningen.

To skolepiger parkerer deres cykler og går ind på Allerød Bibliotek. Lidt efter sidder de på to af gyngerne i børneafdelingen og kigger i hver deres bog.

Mellem bogreolerne snuser besøgende rundt efter interessante bogtitler. Og ved selvbetjeningsskrankerne bliver den ene bog efter den anden kørt hen over scanningsfeltet og registreret som lånt.

For der er rigtig mange, som har valgt at lægge vejen forbi biblioteket den sidste åbningsdag inden corona-lukningen.

Faktisk så mange at bibliotekarerne har været i magasinerne i kælderen for at hente flere bøger op på hylderne.

- Man kan godt sige, at folk har hamstret bøger. Vi har været i kælderen for at hente bunker af bøger op, så vi kan have fyldte hylder, siger bibliotekschef Annette Wolgenhagen Godt.

Bøgerne havde kommunens borgere mulighed for at låne helt frem til klokken 21 torsdag.

For Annette Wolgenhagen Godt mener, det var vigtigt, at så mange som muligt fik chancen for at sikre sig noget læsestof til de kommende 14 dage.

- Vi har valgt at give alle en mulighed for at låne og aflevere bøger i dag. Også dem, der kommer sent hjem. Vi må anerkende, at bøger er en vigtig ting for os alle. Det betyder meget for folk at læse, så det skal de have mulighed for de næste 14 dage, siger hun.

Og allerede tidligt på dagen var det tydeligt, at noget af ventetiden for borgerne i Allerød skal tilbringes i selskab med litteratur.

Da biblioteket klokken 14 lavede en optælling af sine udlån, viste den, at 30.000 bøger var lånt ud.

- Det normale udlån for en måned er 24.000. Vi udlåner i dag 600 bøger på en time. Det svarer til, hvad vi plejer at låne ud på en dag. Så vi har travlt, siger Annette Wolgenhagen Godt, som også kunne konstatere, at parkeringspladserne omkring biblioteket var fyldt op det meste af dagen.

Om formiddagen var det børnebøgerne, der var run på, mens det op ad eftermiddagen især var romanerne, som blev efterspurgt.

Men det foregik alt sammen i god ro og orden.

- Folk har simpelthen været så søde. Der har været mange mennesker, men der har været en hyggelig stemning og ingen problemer. Heller ingen surhed over manglende bøger. Så stor cadeau til lånerne herfra, siger bibliotekschefen.

Biblioteket har i dag, fredag, ligesom alle andre kulturinstitutioner lukket for publikum i hvert fald frem til den 30. marts.

I forhold til det praktiske fortæller biblioteket, at der ikke vil komme gebyrer på materialer, som ikke kan afleveres i lukkeperioden.

Mens der er lukket, vil det nemlig ikke være muligt at aflevere materialer. Der er simpelthen ikke kapacitet til at modtage de mange tusinde udlånte materialer i lukkeperioden.

Biblioteket har heller ikke mulighed for at lave en automatisk forlængelse af borgernes udlån, og derfor betragtes samtlige lån som forlænget, indtil 14 dage efter bibliotekerne genåbnes. I den periode bliver der ikke tilskrevet gebyrer for lånene.

Det er stadig muligt at forny lån via bibliotekets hjemmeside eller i app'en Biblioteket. Det gælder også 14 dages-lån.

Har man reserveret en bog, som man ikke nåede at hente, inden biblioteket lukkede, går reservationen tabt. Alle afhentningsnumre bliver nulstillet i løbet af de næste syv dage, og det er først muligt at genbestille, når bibliotekerne åbner igen.

Som en følge af lukningen er alle bibliotekets arrangementer og aktiviteter naturligvis også aflyst den kommende tid.