Sibirisk kunst på Kirkehavegaard

Misha Lapitskiy er født i Rusland i 1970. Nærmere betegnet i Irkutsk i den østlige del af Sibirien. Han uddannede sig oprindeligt i arkitektur, men fandt ud af at han ville afprøve kunstens verden og dimitterede i 1994 fra et kunstakademi i Rusland.

Han fortsatte studierne indenfor kunst og design i Israel, hvorefter han kastede sig over 3D-karakteranimation og fik job som karakter-animator i IO Interactive Studios i København. I 2009 fandt han dog pludselig ud af, at han skulle forlade alt og rejse væk for at forstå og finde sig selv. Han rejste derfor hjem til Sibirien, hvor han boede alene i en hytte ude på landet. Og det var der, det gik op for ham, at kunsten skulle være hans fremtid.