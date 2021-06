Selvbetjent åbning er igen en mulighed på Allerød Bibliotekerne i Lillerød og Lynge. Arkivfoto: Lars Skov Foto: Lars_Skov

Selvbetjent åbning tilbage på bibliotekerne

Allerød - 15. juni 2021 kl. 21:01

Nu er det igen muligt at både hente og læse sine bøger uden for den bemandede åbningstid på de to biblioteker i Lillerød og Lynge.

De gældende restriktioner giver nemlig Allerød Biblioteker muligheden for igen at lade dørene stå åben både før og efter, at personalet er til stede i husene.

"Mange borgere har stor glæde af at kunne besøge biblioteket i ydertidspunkterne, og vi glæder os til igen at kunne tilbyde muligheden for at gå alene på jagt efter læseoplevelser i morgentimerne eller sidde i ro og mag med en god bog i bibliotekets kroge i aftentimerne," siger bibliotekschef Annette Wolgenhagen Godt i en pressemeddelelse.

Click & Collect fortsætter I nedlukningsperioden har det været muligt at afhente, låne og aflevere reserverede bøger med bibliotekets tilbud om Click & Collect, samt muligheden for at få sammensat bogposer af børnebibliotekarerne. Bøgerne kan man så afhente i bibliotekets forhal.

Begge tilbud gælder stadig, hvor man derfor nu kan afhente sine bøger eller bogposer i den selvbetjente åbningstid på de to biblioteker.

Det er desuden muligt at hente Click & Collect på Allerød Bibliotek i forhallen søndage kl. 7-21.

