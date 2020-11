Lillevang Skole afdeling Lillerød har ikke længere en bålhytte, efter at den for to år siden brændte ned.

Seks unge tiltalt for brand ved skole

Allerød - 29. november 2020 kl. 06:31 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Natten til onsdag den 6. juni 2018 klokken 01.15 brændte en bålhytte ved Lillevang Skoles afdeling Lillerød ned, ligesom flere legeredskaber gik op i flammer.

Nu er seks unge mænd på 20 år tiltalt i sagen, og de skal for retten i Hillerød på torsdag i næste uge, hvor der er afsat to timer til sagen.

- De er tiltalt for at have tændt et bål og brugt noget brændbart materiale, hvor det så er gået galt, og ilden har spredt sig, fortæller senioranklager Bente Schnack.

De seks unge mænd er alle tiltalt efter straffelovens paragraf 182, der kan give bødestraf eller fængsel i op til to år, hvis de kendes skyldige. Bente Schnack regner dog med, at sagen ender med en bøde og et erstatningskrav, hvis de kendes skyldige.

- Det er meget sjældent at den her slags sager kommer for retten. Ofte er der jo tale om et uheld, hvor det ikke er strafbart, og hvor parterne når til enighed. Men det kan også skyldes, at det er en lidt overset bestemmelse i straffeloven, men i denne sag har politiet altså vurderet, at der er nok i sagen til at få den prøvet i retten, og det er jeg enig i, siger Bente Schnack.