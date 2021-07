Se billedserie Rytterne er netop trillet over startsnoren og tager hul på de 750 kilometer, som de skal tilbagelægge til Hvide Sande og tilbage igen i løbet af de næste otte dage. Foto: Anne-Mette Rasmussen

Seje unge cykler igen for en sag

16 unge cyklede fredag ud på en 750 kilometer lang cykeltur for at samle ind til to syge børns største ønsker.

Allerød - 31. juli 2021

Selvom himlen er overskyet, og det trækker op til regn, er humøret højt og stemningen god, da 16 unge fra Allerød Ungdomsskole tidligt fredag morgen er mødt op på Engholmskolen.

Herfra går starten om kort tid til endnu en cykeltur, der har til formål at samle ind til syge børn via velgørenhedsorganisationen Make A Wish Danmark.

- Vi elsker det her projekt. Det er fantastisk, og de unge er så seje. De er så gode til at samle ind, og har allerede samlet 83.000 kroner sammen. Det er også derfor, de samler ind til to børn i år, siger Gry Hammerborg, der er næstformand i Make A Wishs bestyrelse.

Hun er mødt op på skolen for at være med til at sende de unge ryttere af sted.

Dyrebare ønsker Det er 6-årige Olivia, der lider af blodkræft, og 17-årige Mathias, som har muskelsvind, der kommer til at nyde godt af de unges engagement og næstekærlighed i år.

Olivia elsker heste, og hun har ønsket sig en uges rideophold i sensommeren, mens Mathias mere end noget andet ønsker sig en elektrisk ladcykel til kørestolsbrugere. Den vil give frihed til det udeliv, han drømmer om, men ellers normalt er frarøvet.

Allerede inden start lå det fast, at de energiske unge kommer i mål med at opfylde de to ønsker.

- Der er basis for at få opfyldt de her to ønsker og nok også lidt til, siger Gry Hammerborg, som glæder sig til, når de unge fredag eftermiddag returnerer til Allerød, og de sammen kan overrække det ene af ønskerne.

For de unge er det en stor oplevelse at være med i det velgørende cykelprojekt.

- Jeg tilmeldte mig cykelholdet, fordi jeg gerne ville være med til at opfylde et ønske for et barn, der havde brug for det. Det betyder meget for mig at kunne bringe glæde ind i den svære tid, de er i, siger 16-årige Ida, som er med på turen til Hvide Sande.

Også for 17-årige Lukas giver det rigtig god mening at bruge en uge af sommerferien

- En ting er, at jeg cykler for at prøve noget nyt. En anden ting er, at jeg samtidig er med til at støtte nogle børn med livstruende sygdomme. Det er med til at gøre en god cykeltur til en god gerning, og det gør mig glad, siger han.

Tredje gang Det var Ulla Holtze fra Allerød Ungdomsskole, der for tre år siden fik idéen til, at skolens unge kunne samle penge ind til kritisk syge jævnaldrende, samtidig med at de fik en fantastisk fælles oplevelse.

Det viste sig at være en rigtig god idé, og efter at de unge ryttere i 2019 samlede ind til Malthe, der havde fået et nyt hjerte, og i 2020 kørte for Jasper, der led af knoglekræft, er de nu klar til deres tredje velgørende cykeltur.

- Det at unge træder til for andre unge giver mening på så mange planer, og det er tydeligt at se, at vores unge ryttere vokser i løbet af projektet. Både i fysisk formåen og muskelmasse, men også i forhold til dannelse og det at tage et medmenneskeligt ansvar, siger hun.

Hun har også noteret sig, at projektet får større og større opbakning fra lokalområdet.

- I år er der i den grad blevet bakket op. Dels fra erhvervssponsorer, men også fra Allerøds borgere. Vi havde for eksempel et par ryttere, der stod og solgte småkager inde i bymidten, og de samlede flere tusind ind. Det har jeg ikke oplevet før, siger Ulla Holtze.

Brillehuset, Kvickly samt Rema 1000 i Blovstrød har alle tegnet erhvervssponsorater, og SuperBrugsen i Lynge har doneret chokolade og frugt til selve turen.

Kræver gode ben Og masser af energi skal der nok blive brug for at få indenbords, for turen i år bliver hårdere end nogensinde før, fortæller Ulla Holtze fredag morgen, inden holdet triller af sted.

- Det bliver en hård tur i år, fordi vi har så mange bakker omkring Vejle og Horsens. Årets hårdeste etape sidste år, bliver den letteste i år. Derfor har vores træning op til turen også været anderledes og mere hård i år, siger Ulla Holtze, der sammen med seks andre ledsagere skal hjælpe de 16 ryttere i hus med den 750 kilometrer lange tur.

To af rytterne har været med alle tre år, mens en håndfuld af dem var med sidste år. De øvrige klikker cykelskoene i pedalerne for første gang i år.

72 frikadeller Den fælles morgenmad sammen med familie og hjælpere på Engholmskolen er ved at være slut. Rytterne bliver bedt om at gøre sig klar, og klip-klappere bliver skiftet ud med cykelsko, mens solbrillerne finder deres plads i lokkerne.

En flamingokasse med 72 frikadeller og 56 pølsehorn bliver båret udenfor i en af ledsage-bilerne sammen med en pose rugbrød og en kasse proppet med müslibarer og energidrikke. Forplejningen til første etape er på plads.

Udenfor siger både Gry Hammerborg fra Make A Wish og ungdomskolens bestyrelsesformand Esben Buchwald et par ord til de unge. Gry Hammerborg har blandt andet et godt råd til, når det gør ondt i stængerne undervejs.

- For et par uger siden var jeg ude at besøge et ønskebarn, og han fortalte, at han på en måde havde været glad for corona. Han sagde: »nu er det ikke kun mig, der ikke kan komme med til børnefødselsdag eller i biffen«. Det, vi har prøvet med corona, er hverdag for rigtig mange syge børn. Jeg håber, det kan give jer ekstra kræfter i benene at tænke på, at I hjælper dem, når det bliver lidt hårdt derude, siger hun.

Så kysser og krammer stolte forældre farvel, og lidt over 8 triller de 16 ønskeryttere over startsnoren i regnvejr.

- God tur!, lyder det, mens de klappes af sted af familien.

Man kan stadig støtte indsamlingen via hjemmesiden